Jannik Sinner defiende su inocencia tras conocerse su positivo: "No he hecho nada malo"

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, defendió este viernes su inocencia tras la polémica por su positivo por dopaje que quedó sin sanción al ser considerado un error de uno de sus fisioterapeutas.

"Por supuesto no es ideal (lidiar con esto) justo antes de un 'grand slam', pero sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", dijo el tenista en la jornada de medios del Abierto de Estados Unidos, que comienza este lunes en Nueva York.

Sinner dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells (EE.UU.), pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente esta semana al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador al usar un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida.

Esta decisión ha causado un notable debate dentro del mundo del tenis en los últimos días sobre si Sinner recibió trato de favor por ser uno de los tenistas más importantes de la ATP en estos momentos.

Despidos

Además, medios italianos informaron este viernes que Sinner ha despedido al equipo de fisioterapeutas implicados - Giacomo Naldi y con Umberto Ferrara - por el positivo por clostebol durante el torneo de Indian Wells y el propio tenista italiano lo ha confirmado.

"Ahora, debido a estos errores, no me siento seguro para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora es algo de aire limpio. He pasado por muchas dificultades en los últimos meses. Estaba esperando el resultado y ahora necesito algo de aire limpio", señaló.

"Umberto supo inmediatamente que había sido el 'spray' y, sabiendo cómo había llegado a mi cuerpo, fuimos de inmediato de vuelta (a las autoridades) y les explicamos cómo había sucedido todo. Y esa fue la razón por la que tuve la oportunidad de seguir jugando (...). La razón por la que pude jugar (estos meses) fue porque sabíamos qué sustancia era y cómo había entrado en mi cuerpo (...) Creyeron en mí y en nosotros y por eso pudo jugar", afirmó.

Primeras explicaciones de Sinner

Esta era la primera aparición ante los medios del transalpino, que hasta ahora solo había emitido el siguiente y breve comunicado: "Ahora dejaré atrás este período difícil y profundamente desafortunado. Seguiré haciendo todo lo posible para garantizar que sigo cumpliendo el programa antidopaje de la ITIA".

"Estoy feliz de que finalmente se sepa porque es también un poco un alivio para mí y para mi equipo (...). Obviamente la preparación para este torneo no ha sido perfecta por ciertas circunstancias. Pero ya está ahí fuera. Es algo que estaba esperando: el resultado", argumentó este viernes.

Además, el tenista defendió que colaboró en todo momento con las autoridades en este largo proceso y detalló cómo fue el momento en que dio positivo en Indian Wells. "Cuando nos informaron que había dado positivo, lo primero que intentamos averiguar era qué sustancia había sido", dijo.

"Por supuesto que estaba preocupado porque era la primera vez y espero que sea la última que estoy en esta situación", admitió antes de recalcar que la cantidad de sustancia detectada en su cuerpo era bajísima.

El runrún antes del torneo



La polémica sobre Sinner recorre estos días los pasillos en Flushing Meadows y otros dos tenistas de la ATP como los estadounidenses Frances Tiafoe y Taylor Fritz, que también se pusieron ante los micrófonos de la sala central de prensa este viernes, recibieron preguntas sobre este tema.

"Obviamente es un jugador increíble y los órganos de gobierno tomaron una decisión", indicó Tiafoe que el pasado lunes perdió precisamente ante Sinner la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

"Está autorizado para jugar. Eso es prácticamente lo que tengo que decir. Toda la suerte para él en el torneo. Yo simplemente estoy emocionado de hacer lo mío en el Abierto de EE.UU.", añadió.

Por su parte, Fritz mostró su confianza en que "el proceso de investigación se hizo de forma apropiada" y en que Sinner no hizo nada a sabiendas pero también lamentó que otros tenistas fueran sancionados por motivos difíciles de entender.

"Sé a veces de la frustración de otros jugadores. Pero quizá la razón por la que fueron suspendidos es que no sabían exactamente de dónde venía y cuál era la sustancia (...). Nosotros lo supimos de inmediato y eramos conscientes de lo que había sucedido", dijo Sinner al respecto de este asunto.