Jack, hijo del mítico Mick Doohan, reemplazará a Ocon en Alpine

La escudería francesa Alpine ha confirmado que el australiano Jack Doohan, piloto reserva e hijo del excampeón de motociclismo Mick, reemplazará a Esteban Ocon y será el compañero de Pierre Gasly la edición 2025 del Mundial de Fórmula Uno.

Dreams ?????? come true ? Jack Doohan will complete our line-up for 2025 pic.twitter.com/6pcazuY6sk

Doohan, de 21 años, ha formado parte de la academia de Alpine desde 2022 tras salir de la estructura junior de Red Bull. El pasado año fue tercero del campeonato de Fórmula 2 con tres victorias parciales y, en 2021, fue segundo de la Fórmula 3.

El australiano estos últimos años ha sumado muchos kilómetros con Alpine en pruebas privadas y en seis sesiones iniciales en los grandes premios de México y Abu Dabi en 2022 y 2023 y Canadá y Gran Bretaña esta temporada.

"Estoy muy feliz de conseguir un ascenso a un puesto de piloto a tiempo completo en 2025 con BWT Alpine F1 Team. Estoy muy agradecido por la confianza y la fe de la alta dirección del equipo", indicó Doohan, quien aseguró que le queda “mucho trabajo por delante para estar preparado", por lo que hasta que empiece como piloto oficial tratará de dar el máximo "para absorber la mayor cantidad de información y conocimiento posible para estar listo para el siguiente paso".

A truly surreal feeling to secure my future with @AlpineRacing as a @f1 Driver for 2025. A dream come true, I can't thank the team enough for this opportunity ?? pic.twitter.com/s4ngC7aPW5