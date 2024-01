Isaac Fouto aclara si se puede sancionar a Real Madrid TV por sus vídeos contra los árbitros

La jornada 21 de Primera División ha estado marcada por la gran polémica arbitral en el Santiago Bernabéu, en la victoria del Real Madrid ante el Almería. El equipo andaluz, farolillo rojo de la Liga sin conocer todavía la victoria esta temporada, consiguió adelantarse 0-2 en la primera parte pero los blancos acabaron remontando 3-2 tras el descanso, con un gol de Carvajal en el minuto 99. Con estos tres puntos, los de Ancelotti siguen la pelea con el Girona, que goleó 5-1 al Sevilla en Motilivi y que ocupa ahora mismo el liderato, con un partido más.

El árbitro del partido fue Hernández Maeso, debutante este año en Primera División y que pitaba por primera vez al Real Madrid. Un partido que parecía que podía ser sencillo para él y para los blancos, acabó siendo una locura.

Celebración del gol de la remontada de Carvajal.EFE





Las polémicas del partido

La segunda parte comenzó con la primera polémica del partido, cuando el árbitro del VAR Hernández Hernández, uno de los más criticados por Real Madrid TV en sus vídeos, llamaba al árbitro principal para que fue a revisar al VAR una posible mano de Kaiky, jugador del Almería. En el monitor, Hernández Maeso acababa viendo mano del jugador y pitando un penalti que aprovecharía Bellingham para recortar distancias. La polémica viene porque el equipo andaluz pide falta previa de Joselu sobre Kaiky e, incluso, de Rüdiger al intentar también cabecear en el área. El comentarista arbitral de COPE, Mateu Lahoz, criticó en Tiempo de Juego que el VAR solo mostrara la imagen de la mano y no la jugada completa, en la que se ven las posibles faltas de Rüdiger y Joselu.

La Liga soccer match Real Madrid vs Almeria





Poco después, el Almería sorprendía con un gol de Arribas que volvía a poner a los andaluces con dos goles de ventaja, pero Hernández Hernández volvía a llamar a su compañero para que revisara una falta de Lopy a Bellingham. En la imagen se ve claramente como el futbolista golpea con la mano en la cara del inglés y Hernández Maeso no dudó en anular el tanto de Arribas.

La polémica no acabaría ahí porque en el minuto 68, Vinicius remataba a gol un centro desde la derecha, lo que suponía el 2-2 en el marcador. El árbitro anulaba el tanto por mano del brasileño, pero Hernández Hernández le llamaba por tercera vez porque consideraba que Vinicius había golpeado con la parte del hombro, con lo que el gol era legal. Y eso fue lo que decidió finalmente Hernández Maeso. Mateu Lahoz criticó que no hubiera podido ver en el VAR más imágenes en las que se ven que el golpeo con el hombro no es tan claro como parece en otras tomas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Isaac Fouto y la posible sanción a Real Madrid TV

Toda la polémica del Bernabéu viene después de varios meses en los que Real Madrid TV ha publicado vídeos de varios árbitros de Primera División acusándoles de tener contínuos fallos contra el equipo blanco. Esos vídeos han sido muy criticados por su dureza contra el estamento arbitral. Casualmente, uno de los árbitros más acusados por los blancos es Hernández Hernández, que se encontraba en el VAR en el partido ante el Almería.

?? La queja del @U_D_Almeria, en sus redes sociales



?? “¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV?”



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/JZPECpTqUS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 21, 2024





Isaac Fouto explicó en el Tertulión de Tiempo de Juego que la televisión del Real Madrid no puede ser sancionada, pese a que la Federación Española se lo ha llegado a plantear: "El departamento de integridad de la RFEF se ha planteado denunciar a Real Madrid, pero me dicen que el CIF pertenece a una empresa diferente al Real Madrid. Es imposible jurídicamente sancionar al canal de televisión porque si lo hicieran, deberían sancionar a todas las empresas; igual que no pueden sancionar a un tweet".