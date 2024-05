La inversión con la que Iago Aspas casi pierde 300.000 euros

Es algo habitual que jugadores millonarios de diferentes disciplinas deportivas pierdan gran parte de su patrimonio una vez que se retiran. Con el paso de los años y la debida educación financiera, esta situación ha ido disminuyendo, aunque hay casos muy conocidos de estos hechos, sobre todo, en la NBA.

La empresa asesora PKF Attest ha contado la experencia propia de varios jugadores como Mikel Merino, Raúl García o Nacho Monreal. Ahora, la firma ha lanzado una nueva guía fiscal, en la que Iago Aspas y Álvaro Domínguez han protagonizado su prólogo.

El delantero del Celta ha desvelado la inversión con la que casi perdió 300.000 euros. "Cuando te presentan una oportunidad de negocio, todo son buenas perspectivas y grandes números. Parece que, o se realiza la inversión en el momento o se escapa la oportunidad. Recuerdo una propuesta de inversión que me parecía fantástica. Debía aportar aproximadamente 300.000 euros en un negocio, que, al cabo de unos meses, me devolvía la aportación y me producía una rentabilidad impresionante", explicó.

"Casi por casualidad, salió el tema en una conversación con mis asesores, y les plantee la operación. Rápidamente tomaron el asunto con mucha seriedad. Hablaron con los promotores del negocio, analizaron los números, las responsabilidades que asumía y las posibilidades de éxito. Fueron categóricos, invertir ahí en la forma planteada tenía un punto de locura", apuntó.

"Los números del plan de negocio carecían de rigor, y, por tanto, la rentabilidad se desplomaba, existiendo una alta probabilidad de perder lo invertido. Finalmente, tomé la decisión de no invertir. La experiencia si me sirvió para darme cuenta de lo fácil que puede llegar a ser perder cantidades importantes de dinero", añadió.