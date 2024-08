La 'injusta' medalla de oro de una estrella de la NBA: "Cuando no haces nada en el trabajo..."

Estados Unidos, liderada por LeBron James, Kevin Durant -que se convirtió en el más laureado del olimpismo, con su cuarto oro- y Stephen Curry, que fue el máximo anotador de su equipo en la final (24 puntos, todos de triple), cumplió las expectativas y logró su quinto oro consecutivo al derrotar en la final de baloncesto de los Juegos de París 2024 a la anfitriona, Francia (87-98).

Gran parte del éxito de EE.UU. vino de la mano de sus estrellas, especialmente de las de Stephen Curry, que desatascaron el partido en los momentos más difíciles. No fue este el caso de Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers.

El jugador norteamericano no apareció en la final simplemente porque no disputó ningún minuto. Pese a esto, obviamente también es ganador de la medalla de oro de París 2024 y así se ha encargado de recordarlo en sus redes sociales tras el encuentro.

When you ain’t do nun on the group project and still get an A?? pic.twitter.com/xpshYZhMyA