La increíble tanda de penaltis entre Ajax y Panathinaikos: 34 lanzamientos y casi media hora

El Ajax, gracias a una serie interminable de lanzamiento de penaltis, con diecisiete tiros para cada uno, logró clasificarse para la cuarta y última ronda de clasificación de la Europa League, la previa a la fase de grupos. El cuadro neerlandés, que había ganado en Atenas en el partido de ida por 1-0, vio como se le escapaba la ventaja cuando el brasileño Tete, en el minuto 89, daba la victoria al equipo del uruguayo Diego Alonso, que igualaba la eliminatoria.

The 34th & winning penalty was a special one ?? pic.twitter.com/6fLLxhwwLn — AFC Ajax (@AFCAjax) August 16, 2024

El marcador no se movió en la prórroga y hubo que ir a los penaltis. Cada equipo lanzó diecisiete tiros desde los once metros. Seis jugadores de cada conjunto tuvieron que repetir y ejecutar dos. El error del, precisamente neerlandés Tonny Vilhena para los griegos y el posterior acierto de Anron Gaaei dieron el pase para la siguiente ronda al Ajax después de casi 25 minutos de interminables penaltis.