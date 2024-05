La increíble cantidad dinero que generan Real Madrid y Barcelona por sus camisetas

Una de las mayores fuentes de ingresos de los equipos de elite es el dinero generado a través de sus camisetas y de los contratos con los patrocinadores que aparecen en ella. La página Football Benchmark ha recogido en una lista a los 50 equipos que más se embolsan con sus equipaciones en la actualidad. Dos equipos españoles, Real Madrid y Barcelona lideran la tabla, por encima de entidades como PSG, Manchester United o Bayern de Múnich.

La clasificación recoge los ingresos según los dos patrocinadores principales que tiene los equipos en sus diferentes equipaciones. El Real Madrid es el equipo que más dinero recibe, con un total de 190 millones de euros; 120 de Adidas y otros 70 de Emirates. Le sigue el FC Barcelona, con 175; 105 de Nike y 70 de Spotify. El siguiente conjunto español en la lista es el Atlético de Madrid como 15º club que más ingresa por los sponsors de sus camisetas. En este caso, solo aparece la cantidad primordial de 15 millones de euros por Nike.

?? Looking at the top European clubs by jersey value, Real Madrid lead the way with a jersey value of €190 million, which represents the combined values of the main shirt sponsor and kit supplier deals ??????.#realmadrid#fcbarcelona#psg#arsenal#manchesterunited#footballpic.twitter.com/UMaaW59XTP