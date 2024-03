Imagen de pachanga en la NBA: el reloj de posesión se estropea y la cuenta atrás la hace el speaker

Parece surrealista que estas cosas ocurran en 2024 y en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero sucedió y encima en el legendario Staples Center, ahora conocido como crypto.com Arena.

Se enfrentaban Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors en un partido en el que los de Curry se impusieron a los de LeBron James por 121-128. A falta de 2 minutos para el final del duelo, el reloj de posesión del pabellón dejó de funcionar y se tardaron hasta 23 minutos de tiempo real en terminar el partido que por entonces iba 117-124 para los Warriors.

LeBron James threw the ball straight up in the air after the shot clock malfunctioned again ?? pic.twitter.com/mpU6nkbQ7z

Se intentó varias veces reiniciar el partido, pero el reloj de posesión se quedaba parado constantemente. Ante la imposibilidad de arreglar se optó por una solución tradicional y poco ortodoxa. Hubo que cronometrar a mano los 24 segundos y el speaker del pabellón se encargó de anunciar por megafonía la cuenta atrás de cada posesión. Surrealista.

"I've never seen anything like this in 30+ years in the NBA."



-- Mike Breen



The shot clock in LA stopped working.



After a LONG delay, it was determined the clock would be kept via stopwatch, with PA man Lawrence Tanter counting down the time. pic.twitter.com/XNULtX2ciG