La ilusión de Nadal y Alcaraz de compartir pista en París: "Es por un país"

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz formarán pareja en la tierra batida de París en los Juegos Olímpicos. El mallorquín y el murciano compartirán pista en el que será el último baile de la leyenda de Manacor. A su lado estará el vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon. Un dúo que hace soñar a España con el oro y que ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hablar sobre sus ambiciones en la cita.

Nadal, ante sus últimos Juegos Olímpicos

Rafa Nadal, ganador de veintidós títulos del Grand Slam y de dos medallas de oro olímpicas, una en individual, en Pekín 2008, y otra en Río 2016 en dobles, destacó la especial ilusión que supone para él su presencia en París 2024, sus cuartos Juegos, los "últimos", reconoció, que le permiten sentirse rejuvenecido y compartir pista y vivencias con Carlos Alcaraz, con el que jugará el dobles.

"Claro, estos son los últimos Juegos, sí. Para mí todos los Juegos Olímpicos han sido especiales. Me perdí los de Tokio 2020 y Londres 2012 por lesión y eso me ha dolido más que perderme cualquier Grand Slams porque son vivencias únicas sin igual y los Grand Slam los vives cada año. En Río 2016 me parecía inviable estar hoy aquí. Y estoy feliz por ello", señaló Nadal en la puesta en escena del equipo español de tenis en París 2024.

Rafa Nadal, en rueda de prensa en París. EFE.





"Para estar aquí he pasado momentos difíciles. He tenido la capacidad de seguir con todo lo que he pasado en estos dos últimos años y tengo este premio, estar en otros Juegos, en un escenario que es muy especial para mi te rejuvenece estar aquí. Es otra cosa, el día a día y a títulos personal es una vuelta a los inicios de todo, cuando jugabas torneos pequeños y te alojabas en hostales o en hoteles pequeños y aquí se huye de los lujos que vivimos afortunadamente en nuestro deporte", reconoció el ganador de veintidós Grand Slam.



"Estoy con mucha ilusión, preparado y soy consciente de la situación pero la ilusión no se me quita. El dobles me hace ilusión especial con el mejor jugador del mundo para mi. si las lesiones le respetan va ser uno de los mejores de la historia. a ver si puedo tener un sorteo que me permita tener más opciones, algo diferente a lo que fue Roland Garros", indicó Nadal.

Cómo debería llamarse esta pareja de dobles? ?? @RafaelNadalpic.twitter.com/YqWI7LVfg6 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 23, 2024

La participación en el dobles junto a Carlos Alcaraz acapara la atención de la competición. "Afronto los Juegos con la ilusión de participar en el principal evento del deporte. La foto de jugar juntos se verá el sábado y el domingo y se llamará dependiendo de como salgan las cosas. Intentaremos que se recuerde de una manera positiva. Nos vamos a esforzar al máximo para hacer lo posible por llegar donde podamos llegar", dijo.

"No hemos podido prepararnos conjuntamente para un torneo como este, que cuenta con otras grandes parejas. Yo confío en el buen momento de Carlos y también que con lo hecho en las últimas semanas ayudar a que esto funcione a nivel individual y colectivo. Espero entrenar lo máximo posible para llegar con ideas más o menos claras y después ya veremos", añadió.

Rafa Nadal jugará junto a Alcaraz el dobles en París. EFE.





Nadal se muestra cauto y prudente ante las altas expectativas generadas: "Entiendo el morbo y la ilusión de vernos jugar juntos pero eso no se traduce en éxito. Pensar en eso es un error. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales. Por características, hemos sido capaces de jugar bien en dobles. Pero va a costar.Cambia mucho la lectura aunque es verdad que el hecho de que sea en tierra un poquito sí que ayuda", destacó.

Nadal recordó la situación en la que llega a los Juegos Olímpicos y destacó el comportamiento, la normalidad y naturalidad con la que Alcaraz, ganador de Wimbledon y Roland Garros, este curso, se comporta fuera de la pista. "Estos últimos tiempos he estado poco en el circuito. He coincidido con Carlos y hemos tenido una gran unión desde el principio. A las chicas les conozco algo menos. Estar con alguien como Carlos te rejuvenece y te hacer recordar la energía de cuando tienes veinte años y descubres todo, y todo es especial. Para mi es bonito ver cómo Carlos vive sus primeros Juegos y cómo es uno de los principales reclamos del deporte, como se ve en la Villa", dijo.

Rafa Nadal disputará en París sus terceros Juegos Olímpicos en los que buscará su tercera medalla. EFE.





El sueño de Alcaraz de jugar junto a su ídolo

Carlos Alcaraz, que volverá a Roland Garros para buscar el oro olímpico en los Juegos de París, aseguró que afronta esta competición con "una sensación totalmente diferente" porque "es por un equipo, por un país". "Aunque sean las mismas instalaciones que en Roland Garros se vive de forma diferente. La sensación de volver a la Philippe Chatrier es distinta", dijo el ganador del último Grand Slam de tierra batida en una rueda de prensa en la Villa Olímpica de París.

El español competirá en el cuadro individual y también en el dobles, formando pareja con Rafa Nadal. "Son mis primeros Juegos, tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Viviendo en la Villa Olímpica, con los demás deportistas, no siento que juego individualmente, siento que juego por mis compañeros y por todo el país y eso lo hace especial, diferente", aseguró.

Carlos Alcaraz asiste al entrenamiento de su compañero, Rafa Nadal, en París. EFE.





Alcaraz, que ha ganado los dos últimos Grand Slam, señaló que tiene ya muchas ganas de que empiece la competición "competir y ver a todo el mundo animando y también en otras disciplinas". El español quiso rebajar un poco las expectativas del doble que formará junto a Rafa Nadal: "Jugar con él es un sueño, pero no significa que vaya a reflejar un éxito. Todo el mundo piensa que habrá una medalla solo por el nombre, pero es un camino difícil pero ilusionante para mí. Lo voy a disfrutar al máximo, va a ser una experiencia única para mi", subrayó.

Alcaraz aseguró que va a tratar de adaptarse al dobles con Rafa Nadal "de la mejor forma posible", aunque reconoció que con poco tiempo. "Esperemos que la ilusión vaya avanzando, que podamos jugar muchos partidos de dobles. Lo voy a disfrutar al máximo y será un recuerdo que va a quedar grabado", indicó. El murciano aseguró que tiene "todo que aprender" de Nadal, "una de las leyendas de nuestro deporte, de los más grandes de la historia del tenis y del deporte en general".