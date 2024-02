Ilia Topuria desafía a Conor McGregor: "Si todavía tienes p******, estoy esperándote en España"

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó este sábado campeón mundial de la UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar dicho título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto.

Minutos después, y todavía desde el ring, mandó un mensaje al irlandés Conor McGregor, uno de los nombres más icónicos de la historia de esta industria: "Connor Mc Gregor, si todavía tienes p******, estoy esperándote en España".

Topuria, en COPE: "McGregor ya no es nadie, le ganaría en el primer asalto en el Santiago Bernabéu" Juanma Castaño entrevistó al primer luchador español en pelear por un título mundial de la UFC. Será el próximo 17 de febrero en California. Antonio Pérez del Castillo 08 feb 2024 - 23:08

Desafío y aviso de Topuria a McGregor que ya lanzó esta semana en la entrevista que concedió a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño: "Deportivamente, ahora no es nadie. Le gano en el primer asalto".

"Es el tiempo de brillar, es el momento de llevar la UFC a España", defendía Topuria en ese primer discurso tras su histórica victoria, y en la rueda de prensa después del combate, volvió a incidir en la idea de una pelea contra McGregor: "Conor representa el ultimo capítulo de la MMA. Quiero combatir con él para cerrarlo y dejarlo en el olvido. Por eso es la pelea que tengo en mi mente".

"Me siento muy feliz ahora mismo", confesaba el Topuria, antes de lanzar un mensaje reivindicativo: "Te dirán que no puedes hacerlo, dudarán de ti, ¿pero adivina qué? la única persona a la que tienes que demostrar todo en esta vida es a ti mismo. Simplemente confía en ti mismo, trabaja todos los días, y todo es posible. Mírame, miradme ahora...".

"Frío, ha sido frío", así calificaba Topuria su golpe definitivo en el segundo asalto ante Volkanovski: "Solo tengo que lanzar un montón de puñetazos, muchas combinaciones y eso es lo que he hecho".

Momento del KO de Topuria a VolkanovskiCordon Press

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntado por su victoria en el segundo round, Topuria añadió lo siguiente: "Conozco mis habilidades, trabajo demasiado para esta noche".

"Sabía que en algún momento iba a ser campeón del mundo", desveló. "Chicos, no importa de donde vengas, si no sabes adonde vas, es mucho más importante lo que tienes delante de ti, que lo que está detrás de ti", sentenciaba el peleador.

Pelea en España

En la rueda de prensa posterior al combate, Topuria se refirió a la posibilidad de defender cinturón en el estadio Santiago Bernabéu.

"Pudiendo pelear en el Bernabéu....Siempre en el Bernabéu. Después de eso, no hay nada más", contestó el 'Matador' tras ser preguntado por esta opción.

El 'Matador' dijo entre risas que tendría que "tomar un par de copas de whisky" con Dana White, actual presidente de la UFC, para acabar de concretar la fecha de la llegada de la franquicia a España.

Celebración

El ya campeón mundial de peso pluma también sacó su parte más espiritual en rueda de prensa revelando que "todo el mundo necesita meditar y visualizar sus objetivos" para poder alcanzarlos.

"No sé si esto me convierte en una súper estrella. Para mí, lo he sido desde el día uno porque he tenido grandes expectativas sobre mí. No me importa la opinión de los demás, sino la de mis seres cercanos y la propia (...) Quiero servir de ejemplo a los jóvenes. Les digo que confíen en sí mismos y que tengan fe en Dios", argumentó.

Cada gota de sangre valió la pena.#AndNew #15 ?? pic.twitter.com/arebKxy5KT — Ilia Topuria (@Topuriailia) February 18, 2024

Finalmente, Topuria contó que celebrará el cinturón en la lujosa ciudad de Beverly Hills (condado de Los Ángeles), donde se pondrá "a tope" con todo su equipo: "Solo quiero tomarme un par de tragos con mis amigos y familia", concluyó.