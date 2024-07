Berlin (Germany), 14/07/2024.- (L-R) Prince George of Wales, William, Prince of Wales, UEFA President Aleksander Ceferin, King Felipe VI of Spain, and Leonor, Princess of Asturias ahead of the UEFA EURO 2024 final soccer match between Spain and England, in Berlin, Germany, 14 July 2024. (Príncipe de Gales, Alemania, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF