Un hombre sin camiseta escala la Torre Eiffel y desata la alarma en París

La última jornada de los Juegos Olímpicos se ha cerrado con una noticia impactante y extraña. A apenas unas horas del inicio de la ceremonia de clausura, prevista paras las 21:00 horas en el Stade de France, se ha cerrado la Torre Eiffel durante unos minutos por la presencia de un individuo que estaba escalando la fachada y había llegado hasta la zona de los aros olímpicos, situados en la fachada de la segunda planta del imponente monumento.

Los vídeos del momento se han vuelto rápidamente virales y el hombre, sin camiseta y sin ninguna protección, ha sido detenido por la policía después de unos minutos. Empezando por la base, se ha subido a la estructura metálica y ha comenzado a subir hasta llegar a una zona situada a más de 50 metros de altura.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics#Paris2024@NBCOlympics@NBCNews@latimespic.twitter.com/01BFmJqTOV