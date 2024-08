La historia de Tom Craig, la estrella australiana de Hockey que quiso comprar cocaína en París

El Comité Olímpico Australiano apartó al jugador Tom Craig, una de las estrellas de su selección de hockey sobre hierba, de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que fuera detenido por comprar cocaína en la capital francesa.

El jugador de los Kookaburra, como se llama la selección nacional masculino de hockey sobre hierba de Australia, perdió todos sus privilegios como atleta y fue excluido del desfile en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, apunta un comunicado del comité australiano.

"No puedo aprobar lo que Tom ha hecho. Es una buena persona que tomó una mala decisión. Pero hay consecuencias para decisiones como esta", dijo la jefe de misión de la delegación olímpica australiana, Anna Meares, en el comunicado emitido la noche del miércoles en la capital francesa.

Craig, de 28 años, quien fue detenido la noche del martes en París cuando compraba cocaína, pasó unas horas recluido en una comisaría de esa ciudad sin que se formularan cargos en su contra ni se le impusiera una multa por su delito. Al ser puesto en libertad al día siguiente con una amonestación por parte de un juez galo, Craig se disculpó por "haber avergonzado a todos" en unas breves declaraciones a la prensa en París.

WATCH



Aussie men’s hockey player Tom Craig has addressed the media after being released from police custody after being arrested for trying to buy cocaine on a night out in Paris. He has escaped with an admonishment and no fine @smhhttps://t.co/qB2WMaNFFOpic.twitter.com/XcFmIfIlPP