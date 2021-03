El hijo de Paco González cuenta los valores que le ha inculcado su padre: "Ser feliz, la salud y la familia"

Íñigo González, hijo del director de 'Tiempo de Juego', ha aprovechado el Día del Padre para hablar sobre los valores que le ha inculcado. En un tono jocoso, también arrancaba su vídeo diciendo lo siguiente: "¿Qué me ha enseñado mi padre? Yo creo que terminamos antes si digo lo que no me ha enseñado que es a cocinar. De él no lo he sacado. Me ha enseñado muchas cosas y de hecho sigo aprendiendo mucho de él".

Además, ha reflexionado sobre las palabras que le ha dicho en muchas ocasiones su padre: "Con lo que más me quedo es que nunca se sabe, que en la vida hay que esperar de todo. Tanto lo bueno como lo malo". Y añadía: "Siempre hay que tener esperanzas. Me ha enseñado cosas que me han hecho ser mejor persona, afrontar las cosas de una manera más positiva, y agobiándome menos. Los problemas hay que afrontarlos en fila india. De uno en uno".

Un modo de entender la vida que Íñigo aplica en su día a día y que agradece enormemente a Paco González. Tratar de ver las cosas desde otra perspectiva y siempre con una sonrisa para afrontar la rutina de un mejor modo.

"Sobre todo, mi padre me ha enseñado que lo más importante en esta vida es la salud, ser feliz y la familia". Un mensaje que tiene más sentido que nunca por la situación en la que nos encontramos. En plena pandemia, Íñigo entiende mejor que nunca las palabras que su padre ha intentado inculcarle. Frente a las adversidades y a las barreras que nos pone la vida, es relevante intentar ver el lado bueno de lo que nos ocurre. Sea lo que sea.