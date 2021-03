El hijo de Manolo Lama recuerda los mejores momentos con su padre: "Las maratones hablando de fútbol"

Uno de los grandes narradores del programa 'Tiempo de Juego' de Cadena COPE, Manolo Lama, ha recibido una felicitación muy especial de su hijo, Manu Lama, por el Día del Padre, para quien ha querido enviar un mensaje muy especial.

Manu Lama felicita con cariño a su padre: "Espero que lo estés pasando bien en Madrid, allí con la familia". Además, ha querido trasladarle el apoyo que está recibiendo por parte de toda su familia. "Todos te queremos mucho y estamos muy orgulloso de lo que estás haciendo, de lo que has conseguido y de lo que te queda por conseguir", ha indicado Manu Lama.

A continuación, ha querido recordar una de las mejores anécdotas que ha vivido con el narrador de 'Tiempo de Juego': "Las maratones que me he pegado hablando de fútbol". Como no podía ser de otra forma, ambos han compartido grandes momentos en torno al deporte, especialmente el fútbol, que para ambos ha pasado a ser una pasión: "De qué jugador nos gusta más, qué jugador nos gusta menos, de cada equipo". En este sentido, ha insistido en que es una las anécdotas que Manu recuerda con más cariño: "Las maratones que nos pegábamos los domingos desde las cuatro de la tarde y hasta el último partido".

Recuerdos muy especiales con los que decide quedarse, con todos aquellos momentos "que hemos vivido". No obstante, Manu Lama ha asegurado que no es el único, "sino todos los demás". Finalmente, el hijo del narrador del Real Madrid y de la Selección Española en 'Tiempo de Juego' ha repetido uno de sus mensajes más conmovedores: "Te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti. Feliz día del Padre. Un abrazo".