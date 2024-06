Hezonja confirma su deseo de seguir en el Real Madrid: "Me gustaría devolver el cariño con títulos"

El Real Madrid ha conquistado este miércoles su 37ª Liga ACB tras ganar al UCAM Murcia por la vía rápida. El conjunto dirigido por Chus Mateo, que había cosechado dos victorias en el Wizink Center, ha endosado un 3-0 al equipo murciano pese a que sufrió y mucho en este tercer duelo de la final (73-84).

El equipo blanco con este título cierra una temporada casi perfecta en la que ha ganado Superocpa, Copa del Rey y Liga; y tan solo ha dejado escapar la Euroliga, trofeo que no ganó porque perdió en la final contra Panathinaikos.

Tras el partido de este miércoles en el Palacio de Deportes de Murcia, varios protagonistas pasaron por el micrófono de Pilar Casado para valorar el triunfo. Uno de ellos fue Mario Hezonja que firmó 17 puntos y 6 rebotes ante el UCAM Murcia.

"El capitán me ha regalado el balón después del partido y es algo que significa mucho para mí porque hemos acabado una temporada muy buena con tres títulos", empezó diciendo a nuestra compañera durante la retransmisión de Tiempo de Juego. Y el jugador croata añadió: "Voy a intentar primero quedarme y, después, seguiré luchando por conseguir más títulos".

Ante esta respuesta, Pilar Casado repreguntó a Hezonja, que no dudó en confirmar sus palabras en el micrófono de COPE. "Sí. Nuestro trabajo ha terminado en la pista y ahora empieza el trabajo en las oficinas", explicó.

"Me siento como en casa y esta gente es como mi familia. Me han querido cuando todo el mundo hablaba cosas de mí que no son verdad y me gustaría devolver ese cariño con muchos trofeos más", sentenció Hezonja respecto a su futuro en el Real Madrid.