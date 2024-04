Haaland da el salto a los videojuegos

El futbolista noruego del Manchester City Erling Haaland se convertirá en un personaje del popular videojuego para móviles "Clash of Clans", uno de los más descargados del mundo, informó este martes el estudio finlandés Supercell.

From the pitch to the battlefield! I’m the new Barbarian King in @clashofclans#ClashwithHaalandpic.twitter.com/6O9QacpnOi