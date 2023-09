Guardiola es el entrenador que más dinero ha gastado en fichajes de la historia

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, lidera la lista de entrenadores que más dinero han gastado en fichajes a lo largo de su carrera, superando los 2.000 millones de euros. Con los 241 millones invertidos por el club inglés este verano, el ex técnico del Barcelona no solo ha alcanzado esa cifra, sino que ha adelantado al portugués, José Mourinho, ahora entrenador en la AS Roma y que se mantiene en segunda posición con 1.860 millones de euros. Cierra el 'top 3' el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con 1.690.

Estos son los diez entrenadores con más gastos en fichajes:

1. Pep Guardiola: 2.040 millones de euros en 16 años (78 jugadores)

2. José Mourinho: 1.860 millones en 23 años (118 jugadores)

3. Carlo Ancelotti: 1.690 millones en 28 años (108 jugadores)

4. Massimiliano Allegri: 1.400 millones en 20 años (113 jugadores)

5. Diego Simeone: 1.210 millones en 17 años (82 jugadores)

6. Manuel Pellegrini: 1.200 millones en 35 años (96 jugadores)

7. Thomas Tuchel: 1.190 millones en 16 años (71 jugadores)

8. Antonio Conte: 1.190 millones en 17 años (93 jugadores)

9. Mauricio Pochettino: 1.150 millones en 14 años (57 jugadores)

10. Jürgen Klopp: 1.130 millones en 22 años (85 jugadores)