El extremeño Álvaro Martín, vigente campeón mundial, no pudo alcanzar el metal dorado que ansiaba en París 2024, pero al menos consiguió el bronce que le permite quitarse la espina olímpica que se le quedó clavada en Tokio 2020 con el cuarto puesto. En el siguiente audio podrás escuchar cómo vivimos ese momento en Tiempo de Juego con la narración de José Luis Gil y Manolo Lama

El atleta de Llerena, que en Londres 2012 y en Río 2016 tuvo dos frustrantes participaciones y que en la capital japonesa salió dolorido con un cuarto puesto que le supo a poco, pudo en esta ocasión sacar todo lo que llevaba dentro para alcanzar el metal olímpico que le faltaba en su carrera.

Puedes ver vídeos como este y todas las pruebas de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Eurosport.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No fue la única alegría en marcha

Horas después de que Álvaro Martín se colgara la medalla de bronce, llegó la medalla de plata de María Pérez, dando así el tercer metal para la delegación española en los Juegos Olímpicos de París.

La marchadora andaluza, actual campeona del mundo, ha sido valiente y ha sido la que se ha lanzado a por la china Jiayu Yang, destacada desde el principio de la carrera y que ha ganado el oro. La granadina no ha podido alcanzarla, pero ha aguantado el empuje final de la australiana Jemima Montag para proclamarse subcampeona olímpica. Pincha en el siguiente audio para escuchar los metros finales de la prueba donde María Pérez se colgó la medalla de plata.

Audio

La marcha española alcanza siete medallas olímpicas

La plata obtenida por María Pérez y el bronce de Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha de los Juegos de París 2024 elevan a siete la cantidad de medallas obtenidas por los atletas españoles en esta disciplina a lo largo de la historia, y puede que no sean las últimas ya que la próxima semana, el día 7 de agosto, se disputará la prueba mixta donde, como aseguró Álvaro Martín en Tiempo de Juego, "quiero estar, depende de la Federación. Si quiere contar conmigo, estaré dispuesto".

"Por supuesto que tengo gasolina, en Budapest solo tuvimios tres días para hacer 35 km y ahora tenemos una semana, hay gasolina de sobra", apuntó el extremeño en declaraciones a COPE sobre esa prueba mixta.

"Teníamos muchas expectativas tanto María como yo y el resto de compañeros y hemos empezado bien y queda una semana para confeccionar las parejas y ahora tenemos un gran nivel", añadió Álvaro Martín.

Emoción

Al término de la prueba de María, Álvaro no pudo ocultar su alegría y fue a saludar a su compañera y amiga. Tanta fue su emoción que tuvo un gracioso episodio con la reina Letizia, que acudió a apoyar a nuestros deportistas

"Encima me ha podido el impulso de la emoción y cuando la he visto me he lanzado a abrazarla, estaba la reina, no la he visto y me he ido primero a María y entiendo que por protocolo no funciona así. Me he disculpado ante la reina, perdóname ha sido la emoción, no te he visto", confesó el medallista olímpico.

Para terminar, Álvaro dedicó unas emocionantes palabras a su compañera "María no ha tenido un año fácil, renunció al Europeo de Roma por lesión y fíjate, segunda".

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).