Gonzalo Miró, con la moral por los suelos tras la derrota del Atlético en Cádiz: "Vergüenza ajena"

La derrota por 2-0 que sufrió el Atlético de Madrid este sábado en el Nuevo Mirandilla de Cádiz no es el mejor escenario para tratar de remontar una eliminatoria de Liga de Campeones en tan solo cuatro días.

El Atlético de Madrid sumó su derrota número once de la temporada y confirma su mal rendimiento cuando juega lejos del Estadio Metropolitano.

Se hizo evidente el cabreo de los aficionados rojiblancos que se dieron cita en el estadio de la capital gaditana, y que no aceptaron ni el resultado ni la actitud de los pupilos dirigidos por Diego Simeone, que siguen cuartos en LaLiga (con un colchón de cinco puntos con respecto al Athletic, que es quinto con un partido menos) y necesitan remontar para avanzar a los cuartos de final de la Champions frente al Inter de Milán.

Para ejemplo del malestar de la 'parroquia' del Atlético de Madrid, el durísimo análisis de Gonzalo Miró en Tiempo de Juego al término del partido: "El partido ha sido una auténtica vergüenza. Es una cuestión de actitud, de fútbol... Es inadmisible ver así al Atleti. Me da la sensación de que el equipo tiene tan interiorizado que vale con entrar entre los cuatro primeros que hasta que no se estén jugando realmente esa posición, cada partido puede ser como tirar los dados, y no puede ser", lamentó.

Gonzalo Miró, desmoralizado ante el partido de vuelta contra el Inter

El Atlético de Madrid recibirá al Inter de Milán el miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que debe superar una desventaja de 1-0 para seguir en la máxima competición continental.

Quizás la imagen de este sábado no sea la mejor carta de presentación para remontar. A Gonzalo Miró, la Champions le suena a lo más parecido a una película de marcianos: "Es que viendo cómo juega el Atlético fuera de casa, pensar en la Champions es ciencia ficción. Puedes creer en los Encuentros en la Tercera Fase, en E.T o en la Guerra de las Galaxias, pero es complicado pensar que el Atlético puede encontrar la solidez suficiente como para pelear por un título así".

Además, Miró lamenta que el Atlético de Madrid haya parecido perder la exigencia y que se conforme con un objetivo como el de quedar entre los cuatro primeros clasificados en LaLiga: "A este equipo hay que exigirle muchísimo más desde el minuto 1. Pero no desde el minuto 1 de hoy, sino desde el minuto 1 de agosto. No puede valer con entrar entre los cuatro primeros. Eso es una vergüenza porque eso eso hace que te encuentres partidos como este. Y desgraciadamente, no son una excepción".





Koke pide cambiar la actitud del Atleti

Al término del encuentro, Koke Resurrección hizo autocrítica en el micrófono de Movistar: "Tenemos que cambiar la actitud y no tener la de hoy sino la de otros días, en casa. Debemos ser el mismo equipo en casa y fuera", dijo, al tiempo que abogó por analizar sus últimos partidos a domicilio para "ver qué está pasando".



"No es normal perder tantos puntos fuera" y reconoció que si "hubiéramos sacado los partidos fuera del Metropolitano, estaríamos más arriba en la tabla".

El dato de Pedro Martín que confirma la pérdida de exigencia

Pedro Martín concluyó en Tiempo de Juego que la exiencia del Atlético de Madrid se está perdiendo en los últimos años.

Sus datos revelan que, en las primeras siete temporadas de Simeone en el Atlético, solamente en una el Atlético de Madrid pasó de las diez derrotas.

Por contra, en las tres últimas temporadas, el Atlético ha pasado ya de las diez derrotas. Y en esta temporada en curso, la cosechada en Cádiz es la derrota número once, a falta de 10 jornadas para que acabe LaLiga, "por lo que es muy posible que acabe batiendo el récord de una temporada porque, entre otras cosas, la exigencia del Atlético de Madrid se ha perdido en las últimas temporadas", analizó.