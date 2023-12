El Getafe-Rayo se jugará en el Metropolitano por el cierre del Coliseum

Según ha informado Gemma Santos, todo apunta a que el partido del 2 de enero a las 17:00 horas entre el Getafe y el Rayo Vallecano se jugará en el Cívitas Metropolitano. El conjunto azulón no puede jugar en el Coliseum, ya que está clausurado, y ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que le preste su feudo.

Una vez el Comité de Competición rechazó el recurso del Getafe, que pedía que el partido se disputara en su campo, pero a puerta cerrada, el club madrileño tenía hasta las 24:00 horas de este viernes 15 de diciembre para comunicar el estadio en el que quería jugar. De no ser así, el choque pasaría a tener lugar en Vallecas, sede de su rival.

El Getafe-Rayo no se jugará en el Coliseum tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF El equipo azulón recurrió, pero la Federación ha dictamiando que el partido se dispute en un terreno de juego neutral tras confirmar el cierre completo del Coliseum. 14 dic 2023 - 21:58

En estos casos la RFEF no ofrece alternativas al equipo sancionado y si este no propone ninguno se juega en el del contrario. El Getafe debía buscar otro lugar para que el partido se disputase con público y ha encontrado la colaboración del Atlético de Madrid. Tras el acuerdo entre ambos clubes no parece probable que Competición ponga problemas.

Según contó Isaac Fouto, el coste de poner en funcionamiento el Metropolitano sería de 30.000 euros que asumiría un Getafe que ha encontrado un lugar en el que poder alojar a sus 14.000 socios para el partido ante el Rayo Vallecano.