"Si el Getafe lo merece, que se le sancione, pero que sea ejemplo porque sancionar al Getafe es muy fácil"

El Getafe se ha visto envuelto en un caso de racismo y xenofobia a raíz de lo ocurrido el pasado sábado durante el partido entre el Getafe y el Sevilla donde el jugador hispalense Marcos Acuña, y el entrenador Quique Sánchez Flores, recibieron insultos por parte de un sector de la grada azulona.

Este martes, en Deportes COPE, ha estado Isabel Herrera, miembro de la Federación de Peñas del Getafe que lo primero que hizo fue "condena" que se insulte a la gente, tanto verbalmente, se pegue, se tiren cosas al campo..." y recordó que la afición getafense recibió el premio a la mejor afición del año pasado.

Doble episodio racista en Getafe: Gritos de 'mono' a Acuña y 'gitano' a Quique Sánchez Flores Iglesias Villanueva recogió lo ocurrido en el acta y el partido se detuvo durante más de dos minutos. Quique Sánchez Flores estaba al borde de las lágrimas. 30 mar 2024 - 16:45

"El Getafe tiene que buscar a los culpables y echarlos del estadio, que no vuelvan a entrar porque nos están manchando nuestra reputación", añadió la seguidora azulona.

En relación a la denuncia de Quique Sánchez Flores, Isabel apuntó que "Quique sabe como es la afición, yo no he oido insultos hacia Quique, pero yo no dudo de su palabra, pero sabe cómo es la afición, sabe que son 10-12 y sabe que es parte de nuestro equipo y de nuestra casa".

Este miércoles, Competición decidirá si finalmente sancionan o no al Getafe. Una sanción que puede ir desde una multa económica, hasta el cierre de una parte del Coliseum como ya ocurrió con el estadio de Mestalla en el episodio racista vivido con Vinicius en la temporada pasada.

La miembro de la Federación de Peñas indicó que si el Getafe tiene que ser sancionado por lo ocurrido el pasado sábado, que sea sancionado, pero pide una cosa: "Que sea ejemplar en todo el resto de estadios".

Isabel Herrera hizo referencia a los gritos de 'Greenwood, muérete' que sufrió el jugador del Getafe en el Sadar en el partido ante Osasuna.

"Que seamos un ejemplo, pero que cunda en todos los equipos porque sancionar al Getafe es muy fácil", sentenció la seguidora del club madrileño.