Germán 'Mono' Burgos explica su comentario sobre Lamine Yamal: "Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado"

El exguardameta argentino Germán 'Mono' Burgos fue protagonista el pasado miércoles por el desafortunado comentario que realizó durante la retranmisión del partido en Movistar+ mientras que el Barcelona realizaba los ejercicios de entrenamientos previos al partido ante el PSG.

En dicho programa, sobre unas imágenes del joven jugador del Barcelona Lamine Yamal dando toques al balón en el calentamiento, Germán Burgos comentó: "Si no le va bien termina en un semáforo".

Después el revuelo generado por ese comentario, el argentino pidió disculpas: "Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social".

Al día siguiente del partido, la cadena de televisión decidió prescindir de los servicios del 'Mono' Burgos: "Movistar Plus+ y Germán 'El Mono' Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios".

Primeras palabras

En la mañana de este martes, el exguardameta argentino ha roto su silencio en una entrevista en Radio MARCA y se ha pronunciado por el episodio que vivió la pasada semana.

"El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije 'yo me quito de en medio'"

Durante la entrevista, el exportero del Atlético de Madrid también habló de su apodo: "Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... sólo le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado".

El 'Mono' Burgos también desveló que mandó un mensaje al presidente del Barcelona, Joan Laporta, para explicarle que su intención era halagar a Lamine Yamal y también habló de las situaciones complicadas que vivió en los campos de fútbol durante su etapa de portero: "A mí me han tirado orín y les dije 'ya probé la lluvia dorada, por favor insúltenme. Hay gente que no me conoce. El portero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice".