Gaspart: "Florentino Pérez me ha fallado por no ir al Clásico"

Florentino Pérez no tiene intención de acudir este sábado al palco del Camp Nou. Todo viene a razón de un tweet del vicepresidente deportivo Miquel Camps sobre Vinicius en el que aseguraba, tras un vídeo del brasileño haciendo bicicletas ante el Braga, que: "No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo".

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, ha pasado este jueves por los micrófonos de RAC1 y ha afeado la posible ausencia del máximo mandatario madridista. También ha comentado la cena de los cinco últimos presidentes culés en un hotel de la Ciudad Condal para unirse ante el 'Caso Negreira'.

"Es un desprestigio que Florentino Pérez no venga al Clásico. Es un señorazo como persona. No entro como presidente del Madrid, que ya sabemos lo que pasó con Figo. Me ha fallado mucho. No es su estilo. Conoce la historia y sabe que no se ha cometido ninguna ilegalidad. ¿Por qué Barça y Madrid no pueden sentarse a comer, merendar o en un palco? Si yo hubiera sido presidente del Barça, habría ido. Lo hice después de momentos muy complicados aunque no me gustara. Eso forma parte del cargo pero lo más importante es el resultado y que ganemos. Hay rivales deportivos y enemigos históricos aceptados en Madrid, como ya sabemos lo que pasó con Figo, toda la vida. No me gusta tener enemigos pero el día que no los tengamos…".

Sobre el Caso Negreira comentó que: "nunca en la vida el Barça ha hecho alguna actuación para cometer una ilegalidad. Sé perfectamente qué es: pagar a alguien para que te favorezcan. En cuanto al dinero, hay que dividirlo entre todos esos años. ¿Quién fichó a Enríquez Negreira? Alguien lo ficharía. No tengo la certeza de quién lo pidió como dentro de las muchas cosas que se hacen en el club, con 1.400 contratos por ejemplo.Cuando cinco personas están seguros y convencidos y podemos afirmar que, como no se ha cometido ninguna ilegalidad, no hay estrategia en este sentido. Aunque por más que lo digamos, como todo en la vida esto llega al mundo de la justicia, que es la que lo tiene que definir. Pero insisto en que no hay ninguna infracción".