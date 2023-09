Gareth Bale hace su debut en los videojuegos de golf: nuevo golfista jugable del PGA 2K23

Gareth Bale ha cumplido, de manera curiosa, un sueño que llevaba pendiente durante bastante tiempo: acabar siendo un golfista profesional. Aunque no en la realidad, porque lo hará en los videojuegos. Según ha anunciado la franquicia de videojuegos 2K, el galés será un personaje jugable en su título de Golf, PGA Tour 2K23.

Una incorporación que ha sido muy alabada en las redes sociales, por esa faceta tan conocida del exjugador del Real Madrid de amor al golf. Bale llegó a participar en varios torneos amateur, pero aquí se rodeará de leyendas y nombres top, como Tiger Woods o Jon Rahm.

Introducing..... @GarethBale11 to @PGATOUR2K@2K , available as a playable pro TODAY! ??



Play through his custom designed course, The Elevens Club, and complete in-game challenges to earn rewards for your MyPLAYER in #PGATOUR2K23. ??? pic.twitter.com/kj48CNxQ8L