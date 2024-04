Gabi, en Deportes COPE: "Si me llama Florentino tendríamos un problema porque le diría que no"

Hablamos con el entrenador del Getafe B que ha conseguido a falta de dos jornadas meter a su equipo en el playoff de ascenso a la Primera RFEF pese a que cuando tomó las riendas el filial estaba en puestos de descenso. Gabi habla de sus inicios en el banquillo azulón, explica que se ve capacitado para algún día dar el salto a una categoría superior y rememora que cuando se hizo cargo del proyecto "Ángel Torres me dijo que en dos años el equipo tenía que estar en Segunda".

"Me encantaría entrenar a Godín a Koke y a Griezmann, que es el mejor futbolista con el que he jugado", asegura el excapitán rojiblanco sobre quiénes serían los jugadores con los que le hubiera encantado coincidir en su etapa en los banquillo. Gabi también se deshace en elogios hacia José Bordalás, aunque no se compara con su estilo futbolístico y apunta que pese a haber trabajado con grandes técnicos no se asemeja a ninguno y prefiere tener su estilo propio.

Preguntado por la posibilidad de entrenar a Getafe, Zaragoza y Atlético, los equipos en los que militó, dice que sería un sueño y un objetivo. Además, reconoce que si el Barcelona le llamara si que respondería afirmativamente, pero no haría igual con el Real Madrid al que nunca dirigiría: "Si me llama Florentino tendríamos un problema porque le diría que no".