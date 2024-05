Xavi y su staff no tienen constancia ni comunicación alguna a esta hora de que no vayan a seguir

Horas tensas las que se viven en el Barcelona después de que este jueves por la tarde, antes del comienzo del partido del club blaugrana en el Almería, nuestra compañera Helena Condis informara en Tiempo de Juego del cabreo existente en el presidente Joan Laporta y en la cúpula del equipo por las palabras del técnico Xavi Hernández en la previa del choque ante el conjunto andaluz.

Xavi, sobre el enfado del club: "Tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar la pretemporada" El entrenador del Barcelona se reafirmó en la idea de que "la situación económica del club no es la mejor", pero añade que eso no le cambia en nada su relación con el club. 16 may 2024 - 23:56

Horas más tarde, en el comienzo de El Partidazo de COPE, Miguel Rico amplió esa información contando que es una decepción total la que tiene Joan Laporta con Xavi porque considera que ha faltado a todos los pactos a los que se llegaron en la casa del presidente. Laporta le pidió a Xavi que confiara en la plantilla y ahora, tras las declaraciones del entrenador este miércoles, consideran que son propias de un entrenador que no confía en lo que tiene.

Además, le parecen equivocadas y ofensivas las declaraciones sobre Vitor Roque porque Deco quería que el jugador llegase en junio y fue Xavi el que pidió que se le fichara en diciembre.

Toda esta situación además viene marcada por la ausencia de Joan Laporta y de Deco en Almería por problemas de agenda. Tal y como ha podido saber nuestro compañero Víctor Navarro, tanto Xavi como su staff no tienen constancia ni comunicación alguna a esta hora de que no vayan a seguir.

Mientras tanto, el club pide tranquilidad y aseguran que no hay nada previsto después de que a primera hora de la mañana de este viernes nuestros compañeros de RAC1 apuntaran que el presidente Laporta tenía decidido no contar con Xavi la próxima temporada, solo tres semanas después de aquella reunión y posterior rueda de prensa donde mostraron ilusión y unión de cara a la próxima temporada.

"Tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar la pretemporada. Lo veo como una oportunidad, tengo el honor de estar en el mejor club del mundo. Con toda la ambición, sólo dije ayer que la situación económica del club no es la mejor. Entiendo el ruido como siempre pero estoy tranquilo, lo demás no lo puedo controlar", dijo Xavi al término del partido ante el Almería al ser preguntado por este asunto.

"A mí no me han dicho nada. La relación no cambia, hemos viajado con más directivos. Dije lo que pienso, que vamos a luchar por todos los títulos, con la ilusión, con ambición, pero que la situación no es fácil. Estamos trabajando todos", afirmó.