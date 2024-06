De la Fuente reivindica el valor de sus jugadores: "Siempre parece que es mejor lo de fuera"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, calificó el duelo contra Italia de este jueves como "un clásico", donde confía en que su equipo siga "creciendo y mejorando" tras el buen debut contra Croacia, en un segundo partido de la Eurocopa que les puede dar ya el pase a octavos de final como primera.

"Es un equipo con bastante similitud al nuestro. Están en formación, también ha cambiado de seleccionador recientemente, tiene gente joven, nos hemos enfrentado a ellos en muchas categorías, en el Europeo Sub-21 que ganamos. Me gusta lo competitivos que son, con mucha experiencia. Es como si nos estuviéramos mirando en un espejo, los nuestros igual", indicó en rueda de prensa previa.

De la Fuente afirmó que España es también "una selección en crecimiento con buen sentido de equipo y con grandes individualidades". "Estamos muy parejos. Va a ser un partido muy equilibrado. Puede ser un partido de un nivel muy alto", avisó sobre el duelo de este jueves en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

De la Fuente también pidió en la víspera del duelo ante Italia, de la segunda jornada de la Eurocopa 2024, que se valore más al futbolista español, porque "siempre parece que es mejor lo de fuera", y situó a Pedri y Fabián Ruiz entre los mejores jugadores del mundo.



"Reivindico dar valor a nuestros jugadores. Fabián es un futbolista que tiene un nivel para ser estrella mundial, con un potencial futbolístico tremendo como ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado y un nivel altísimo", aseguró el seleccionador español.



"Celebramos que sea español y que se llame Fabián Ruiz porque juega con España, pero me encantaría que tuviera ese reconocimiento que seguramente nos cuesta darles a nuestros futbolistas. Nos pasa siempre a los españoles, en general, que siempre parece que es mejor lo de fuera. Valoremos lo nuestro porque es de nivel máximo mundial", reivindicó.

El mismo discurso lo extendió De la Fuente para hablar del regreso de la mejor versión de Pedri tras superar las lesiones que le han marcado los dos últimos cursos.



"Pedri va mejorando cada sesión de entrenamiento, cada oportunidad que tiene y está cada día más seguro. Necesitaba encontrarse consigo mismo y lo está haciendo. Está con confianza, con seguridad, desplegando el talento que tiene", analizó.

Por otro lado, el técnico riojano apuntó que tiene a todos sus jugadores disponibles, sin entrar en detalles sobre el once, preguntado por los centrales. "Estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores que participaron el otro día. De igual manera estoy contentísimo con los entrenamientos que realizan los que no han participado pero que tienen oportunidad de hacerlo. Cualquiera de los cuatro centrales rinden a un nivel altísimo", afirmó.

"Queremos ganar este partido, es el más importante. El partido a partido es tan antiguo como el andar para adelante. Jugamos todos los partidos para ganar", añadió sobre las cuentas de que, con la victoria, ya estarían en octavos como primeros del Grupo B.

Además, el seleccionador de la 'Roja' no se dejó llevar por los piropos de Luciano Spalletti y apuntó que, tras el buen debut contra Croacia, confían en dar otro paso hacia adelante. "Ha sido un partido pero para nuestro consumo, las sensaciones son positivas, siempre pensando que tenemos que mejorar, seguir creciendo, que es lo que nos va a demandar la competición. He visto a otras selecciones también muy buenas, que no nos va a sorprender su potencial", comentó.