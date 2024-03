La frase que Paco González quiere hacer llegar a Carlo Ancelotti: "Cuando no logran destruirte..."

La rueda de prensa de Ancelotti ha dejado un momento que parece más de padre que de entrenador de un equipo de fútbol. Una vez más, el técnico italiano fue preguntado por Vinicius JR y por las numerosas acciones en las que el brasileño es protagonista por sus enfados y por sus salidas de tono con los rivales. Lejos de criticar el comportamiento del extremo brasileño, Ancelotti ha sorprendido a todos afirmando que ha hecho un recorrido por la historia reciente del fútbol y que no hay ningún caso como el suyo. El entrenador del Real Madrid ha afirmado que nunca ha existido una persecución como la que sufre el brasileño desde que es jugador del conjunto merengue.

La reflexión de Ancelotti en rueda de prensa

El técnico blanco ha reflexionado sobre las situaciones que protagoniza el brasileño y ha descartado que tenga que hablar con él por su comportamiento. Ancelotti apuntó a las provocaciones, las patadas y los insultos que recibe en cada partido, para justo después pedir un cambio de “actitud” por parte de los aficionados y los rivales contra un futbolista que es el más “perseguido”, según lo que ha visto a lo largo de su carrera.

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad deportiva de Valdebebas | EFE

"He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística y nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinícius. Le dan patadas, le pitan, le insultan, ¿qué tiene que hacer? Marca goles y nos da asistencias, pero tengo que hablar con él por su actitud, no, todo el mundo tiene que cambiar la actitud contra Vinícius", manifestó en rueda de prensa.

Ancelotti comparó dos acciones recientes de los partidos del Real Madrid para poner ejemplos del trato que se da a Vinícius y la diferente forma de medir que se tiene con su futbolista.

"Nunca ha pasado en mi historia personal ver un jugador de gran talento que sufre las cosas que ha sufrido Vinícius. Se olvidan, pero yo no. En Vallecas le han dado un golpe de karate en la cabeza, ni una amonestación, y todos piden tarjeta roja porque ha empujado a un rival del Leipzig", apuntó.

Por eso, 'Carletto' terminó recomendando que cuando se hace "evaluación de una cosa, no tenemos que meter camisetas".

Vinicius, muy criticado tras el encuentro contra el RB Leipzig

Acción de Vinicius durante el Real Madrid - RB Leipzig

El autor del único tanto madridista de la noche tuvo un partido complicado e intenso en el Santiago Bernabéu el pasado miércoles. La defensa del conjunto alemán, conocedora del carácter explosivo del brasileño, estuvo buscando durante toda la noche al extremo y al final terminaron encontrando lo que buscaban.

En una acción durante la segunda parte, Orbán, defensa central del Leipzig, recriminó a Vinicius una entrada que le había hecho en el centro del campo. El brasileño no reaccionó bien y empujó a Orbán poniendo las manos sobre el cuello del jugador. Vinicius debería haber sido expulsado en aquella jugada, pero el colegiado le mostró únicamente la tarjeta amarilla. Esta acción fue muy criticada tras el pitido final y desde muchos sectores del fútbol se preguntaban por qué no había sido expulsado.

Audio

Tras la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz ha contado en Tiempo de Juego las palabras del entrenador del Real Madrid y ha despertado la incredulidad en el estudio. De hecho, Paco González, con una sonrisa en el rostro, ha hecho una petición a Miguel y le ha pedido que le traslade la siguiente frase al entrenador merengue: "Cuando no logran destruirte, comienzan a odiarte. Porque tu existencia les recuerda su derrota".

