Francia señala a Mbappé por su pobre rendimiento y su mala imagen como capitán

La prensa francesa se debate este miércoles entre la decepción por la prestación de su selección en las semifinales de una Eurocopa, un torneo en la que no ha brillado, y la admiración por una España que admite que fue claramente superior. El más señalado es un Mbappé que no estuvo a la altura, falló dos ocasiones. Incluso 'L'Équipe' en sus notas le otorgó un 3. "No estuvo a la altura de un futuro Balón de Oro", critican en Francia.



"Desenmascarados" es el título que ocupa toda la portada de 'L'Équipe' sobre una foto de Kylian Mbappé con gesto de decepción y sin la máscara con la que había tenido que jugar tras partirse la nariz en el primer partido de la competición frente a Austria.

El diario deportivo destaca que "los 'bleus' sólo mantuvieron la ilusión una decena de minutos" con el gol inicial de Randal Kolo Muani gracias a un centro de Mbappé, porque "luego España relegó a Francia", que pese a haber llegado a semifinales "en esta Eurocopa deja un gusto amargo". En páginas interiores, el principal titular es para "Un toro gigante", pero el grueso del artículo es para los lamentos por un equipo francés que fue "superado técnicamente, incapaz de sacar a España de su confort, que cedió detrás y atacó como habitualmente, muy mal".

Francia atiza a Mbappé por su mal partido ante España.





La página de información deportiva RMC Sport recoge algunos de los comentarios irónicos de la prensa española, como el de que Mbappé jugó "sin máscara para ver mejor el gol de Yamal" y "no tuvo nada que hacer ante España". También se hace eco de la primera reacción del entrenador francés, Didier Deschamps, que reconoció que la responsabilidad de la eliminación de la Eurocopa era suya.

El diario popular 'Le Parisien' señala que "Frente a España, los 'bleus' llegaron a su techo de cristal en la Eurocopa" y destaca que los jugadores "fueron unánimes para reconocer la superioridad de la Roja". Le Parisien reproduce el análisis de Deschamps: "España es un gran equipo y lo ha demostrado aunque pudimos inaugurar el marcador. Nos puso dificultades porque ha sido superior en el control. Lo hemos intentado hasta el final, pero España ha sido el equipo que ha dado la mejor impresión en este torneo y ha demostrado su calidad".

El diario conservador 'Le Figaro' indica en su principal titular de la sección de deportes que "España era demasiado fuerte y el milagro 'bleu' (lógicamente) ha terminado". El periódico considera que "la mejor nación de la competición no está ahí por casualidad. Los 'bleus' han tenido la triste experiencia". Sobre todo, elogia "la joya de Yamal" y el tanto que marcó en el minuto 21 el que con todavía 16 años es "el goleador más joven de la historia de la Eurocopa".

Gesto triste de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia en la Eurocopa 2024. CORDONPRESS





El feo gesto final

Además, en Francia tampoco han pasado por alto el gesto final del capitán galo. Y es que nada más señalar el final del partido el esloveno Slavko Vincic, enfiló corriendo el túnel de vestuarios sin saludar a ningún rival ni a compañeros. Un detalle que también han sido muy comentado por el papel eque ocupa Mbappé en su equipo y el ejemplo que debe dar al portal el brazalete.