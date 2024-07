Fran Garrigós, en Tiempo de Juego: "El bronce me sabe a oro"

Fran Garrigós ha conquistado este sábado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. El metal logrado por el judoca, además, supone el primero para la delegación española en esta cita que arrancó el viernes con la Ceremonia Inaugural. "No se me quitará esta sonrisa. Era algo muy importante para mí conseguir esta medalla en los Juegos Olímpicos", empezó diciendo.

Y añadía: "Estaba bastante tranquilo. Es uno de los campeonatos que he afrontado con más tranquilidad. Mi intención era centrarme en mi rendimiento y olvidarme de las medallas. Aunque, quizás el primer combate ha sido el más flojo de todos por la presión".

Era la tercera participación de Garrigós en unos Juegos en los que llegaba entre los candidatos a conquistar una medalla que se había resistido tanto en Río 2016 como en Tokio 2020. Pero ha tocado el cielo con un bronce que le sabe a oro.

"Ahora me temo lo peor. Esto le sabe a poco", comentaba su pareja Ana Pérez sobre la medalla conseguida por Fran y la posibilidad de que esté en Los Ángles 2028. Garrigós, por su parte, contestaba diciendo: "El bronce, por el momento, me sabe a oro. Es la primera y no se si será la última".

"Mis padres, mis padrinos y sus hijos son un apoyo muy importante. Estar rodeado de la gente que quieres en los peores momentos es una gran ayuda y siempre me apoyan", señalaba Fran en referencia a las personas que más le ayudan en los peores momentos.

Ángel García, por su parte, mencionaba unas amenazas que ha recibido el judoca desde Japón tras ganar al japonés Ryuju Nagayama. "Lo he leído, pero no le doy mucha importancia. Cuando estás en el tatami te centras en lo que depende de ti y te olvidas del resto", eran las palabras de Garrigós respecto al correo electrónico que ha recibido.

Fran para finalizar se deshizo en halagos hacia su entrenador Quino Ruiz. "Es el pilar fundamental que tiene Brunete. Es capaz de sacar lo mejor de cada persona y de cada deportista. Siempre está dispuesto a ayudar a todos los judocas", señaló.