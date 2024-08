Fracaso español en la gimnasia rítmica: "Veníamos con opciones de medalla y no estamos en la final"

El conjunto español de gimnasia rítmica quedó descartado este viernes para la final de los Juegos de París, víctima de los mismos errores que condenaron en la víspera a las individuales Polina Berezina y Alba Bautista: fallos graves de inicio que las llevaron a competir con una tensión creciente y a cometer nuevos desaciertos.

Bronce en los dos últimos mundiales, y aspirante por tanto al podio olímpico, el grupo no pudo brillar en ninguna de sus dos presentaciones. Pese a reclamar sus dos notas, solo en un caso con fortuna, terminó en la décima posición final, fuera de las ocho mejores que se jugarán las medallas. Será segundo reserva. Bulgaria, defensor del título, encabezó la clasificación, con 70,400 puntos, por delante de Italia, 69,350, y de Ucrania, 68,950. Las españolas sumaron 60,400.

España se queda fuera de la final de gimnasia rítmica y no optará a las medallas #Paris2024#rytmicgymnasticspic.twitter.com/wqzTthXreR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 9, 2024

Una pérdida de aparato y el resbalón de una gimnasta estropearon su ejercicio de cinco aros, en el que el conjunto español es subcampeón mundial. La nota de 30,400 (tras una reclamación sobre el 30,100 original) las condujo a la penúltima posición y a la obligación de remontar con su segundo ejercicio y confiar en el fallo de otras.

En los Juegos solo hay concurso general, que suma las notas de los dos ejercicios, en este caso uno con cinco aros y otro con tres cintas y dos pelotas. En el ejercicio mixto el conjunto a cargo de la subcampeona olímpica Alejandra Quereda tuvo problemas con las cintas, incluida una salida de aparato que le supuso una deducción de 0,30. Las entrenadoras volvieron a reclamar, esta vez sin éxito, y se quedaron con 30,000. El conjunto lo forman Ana Arnau, Inés Bergua, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Salma Solaun.

Junto a Bulgaria, Italia y Ucrania se metieron en la final Francia, conjunto entrenado por las seleccionadoras que llevaron al conjunto español a la plata en Río 2016, Anna Baranova y Sara Bayón, China, Israel, Uzbekistán y Azerbaiyán.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El drama de España

La seleccionadora española hizo autocrítica en el micrófono de Tiempo de Juego: "Ha pasado todo muy rápido y acabamos de terminar, aún no puedo expresar con palabras lo que ha pasado. No somos conscientes y me cuesta creerlo. Veníamos aquí con opciones de pelear por lo máximo y nos hemos quedado sin una final olímpica. Está claro que puede pasar cuando el trabajo no sale y en este caso ha pasado. Los ejercicios no han salido, hemos tenido en nuestra mano la oportunidad y estábamos convencidas de que iba a salir el segundo ejercicio, pero no ha sido así. Nos toca sufrir, digerir esto y seguir adelante", aseguró al borde del llanto.

"Las chicas están destruídas ahora mismo. Yo voy a intentar hacer lo posible para que el barco no se hunda. Esto hay que tirarlo hacia delante. Hay que seguir y buscar nuevos objetivos", afirmó Alejandra Quereda.