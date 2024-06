Foden se vuelve a Inglaterra por un asunto familiar urgente

Phil Foden, jugador del Manchester City y una de las estrellas de la selección de Inglaterra, ha abandonado temporalmente la concentración de los three lions en tierras alemanas para regresar con urgencia a tierras británicas debido a un asunto familiar. Así lo ha anunciado la FA sin entrar en más detalles de que ha ocurrido en el entorno del futbolista.

?? ÚLTIMA HORA | La @FA comunica que Phil Foden ha abandonado la concentración con Inglaterra de forma temporal



?? El jugador ha regresado a Reino Unido por un asunto familiar urgente



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/hZrDS4TWKU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 26, 2024

Foden había sido titular en los tres partidos de la fase de grupos en la que Inglaterra acabó primer clasificado del mismo. Los de Gareth Southgate, aún no conocen a su rival de octavos de final, pero si que jugarán el domingo 30 de junio a las 18:00 horas en el Veltins Arena de Gelsenkirchen.

Se espera que para entonces Foden haya regresado a la concentración inglesa. Si no es así y no consigue llegar a tiempo o el asunto no se soluciona, su lugar en el once se los disputarán Cole Palmer y Anthony Gordon. Entre la prensa local se especula con que su regreso se ha podido deber al nacimiento de su tercer hijo.