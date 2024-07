Miquel Travé se queda a las puertas de las medallas

ASÍ HA SIDO LA FINAL DE MIQUEL TRAVÉ EN TIEMPO DE JUEGO

El español Miquel Travé se clasificó para la final de C1 de piragüismo eslalon tras conseguir el segundo mejor tiempo (96.69) en la semifinal disputada en el canal de Vaires-sur-Marne, pero en la final, un toque en la puerta 14, con una sanción de dos segundos, le acabó por dar la quinta posición.

Travé marcó un tiempo de 97.92, lo que le hubiera situado tras el francés Nicolas Gestin (91.36), ganador de forma autoritaria ante el delirio de las gradas. La plata fue para el británico Adam Burgess con 96.84 y el bronce para el eslovaco Matej Benus con 97.03.

El de La Seu d'Urgell, de 24 años y cuarto del ranking mundial, salió en penúltima posición al canal del Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne y se vio lastrado por un toque en la puerta 14 y por las dificultades en el remonte de una de las últimas puertas rojas. Finalmente, completó su bajada en 97.92, en cuarta posición provisional, que pasó a quinta con la bajada del francés Nicolas Gestin, nuevo campeón olímpico.

El catalán había avanzado a la final con el segundo mejor tiempo de las semifinales, tras una actuación sin penalizaciones (96.69), solo por detrás de Gestin (93.12).

El palista galo deleitó a sus compatriotas en Vaires-sur-Marne con una espectacular bajada de 91.36 que le garantizó la medalla de oro. Más de cinco segundos por detrás finalizó el británico Adam Burgess (96.84), que se colgó la plata, mientras que el eslovaco Matej Benus se llevó el bronce (97.03), justo por delante del alemán Sideris Tasiadis, bronce en Tokyo 2020.

Tampoco consiguieron subirse al podio los otros dos medallistas en la cita japonesa, el esloveno Benjamin Savsek, oro en aquella ocasión y descartado de la lucha tras saltarse una puerta (144.93) para ser finalmente undécimo; y el checo Lukas Rohan, plata en Tokio y sexto este lunes (98.09).

MIQUEL TRAVÉ, EN COPE

Una vez acabada la prueba, el protagonista habló con Germán Dobarro y con Manolo Lama y explicó así cómo vio su descenso: "Este es el deporte, es jodido quedarse tan cerca, ahora habrá que seguir trabajando y a por los siguientes Juegos"

"Se me va por una penalización, escasos centímetros, y paso de la plata a la quinta plaza. Al final se me escapa por un par de errores que me penaliza mucho", se lamentaba el palista.

