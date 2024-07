La férrea defensa de la fe del seleccionador español: "Rezo todos los días"

El seleccionador Luis de la Fuente compareció en la rueda de prensa previa a la final frente a Inglaterra y recibió una cuestión inesperada. Su fe en Dios es conocida por todo el mundo y ese fue el tema principal de la pregunta de un periodista declarado ateo.

"Los que somos ateos respetamos, pero no acabamos de entender la relación que tienen los que tienen fe con Dios, ¿dónde queda Dios y la fe cuándo hay una final que requiere de todo para ganar?", quiso saber el periodista. Antes de proceder a dar una respuesta, De la Fuente quiso dejar clara una cosa: "Te entiendo perfectamente porque a mí me sucede exactamente igual con los ateos".

?? ???? ?????????????? | Rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y @JNavas previa a la final de la @EURO2024.



??? Olympiastadion

?? Berlín (Alemania)

?? Síguelo en https://t.co/ycRjs1t6vh y https://t.co/aLTmTuRKbd#VamosEspaña | #EURO2024https://t.co/XqvWqEosWZ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2024

Después de eso, el seleccionador contestó lo siguiente: "La fe es algo personal y transferible. Como soy libre, puedo elegir lo que que tengo que hacer y creo en Dios. Me aporta mucha seguridad y fortaleza". Y añadió: "Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano. Si rezo hoy y mañana, también lo he hecho durante mucho tiempo. Soy cero supersticioso".