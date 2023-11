Fernando Alonso: "Hamilton tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más"

La temporada 2023 del Mundial de Fórmula 1 puso fin este domingo con la carrera en el Gran Premio de Abu Dabi donde la victoria se la llevó el neerlandés Max Verstappen y Fernando Alonso terminó séptimo, mientras que Carlos Sainz no pudo acabar.

Al término del Gran Premio, el asturiano atendió a los medios y en declaraciones a Dazn contestó al británico Lewis Hamilton después de que este se quejará por una acción del doble campeón del mundo durante la carrera.

"Protestó en la curva 5 que frené, intentaba darle DRS a él para poder readelantarle. Ya lo hicimos en Canadá en el 2012, 11 años después hicimos un poco el mismo juego del gato y el ratón en la línea del DRS", apuntó Alonso antes de dejar un mensaje al propio Hamilton: "Él tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más".

En cuanto a la carrera, explicó que siempre estuvo con tráfico y que fueron “con la lengua fuera” para seguir el ritmo del japonés Yuji Tsunoda (AlphaTauri) al principio, por lo que optó por parar, cambiar de estrategia a dos paradas y empezar “el ‘efecto dominó’”.

"Siempre había batalla, y las batallas nos venían mal porque éramos el coche más lento", añadió el asturiano.

“Este fin de semana nos dio justo para pelear con AlphaTauri y eso no es suficiente para la ‘33’”, dijo Alonso, en referencia al triunfo que busca en la Formula Uno, después de acumular 32 victorias en la competición automovilística.

No obstante, señaló que “la temporada es increíble independientemente de esta carrera” y dijo que ser “cuarto o séptimo en pilotos no cambia nada”, pero “faltó coche para dar más batalla a McLaren”, aunque resaltó sus ocho podios.

También comentó que esta fue la mejor temporada de la historia de la escudería, por lo que insistió en que “quién” le hubiera dicho hace doce meses lo que iba a ocurrir este año.

Carlos Sainz: "Hemos perdido la carrera en el primer 'stint'"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que han "perdido" la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial y en la que se ha retirado en la última vuelta, "en el primer 'stint'", ya que fiaron todo a la aparición de un coche de seguridad que no llegó, quedándose "a la deriva".

"No ha sido un final de temporada bueno para mí. Ya desde Las Vegas, estas dos últimas carreras no han salido como esperaba y como me hubiese gustado. La carrera la hemos perdido en el primer stint", señaló en declaraciones a DAZN tras la prueba en Yas Marina.

En este sentido, explicó que con la rueda dura "no" han hecho "el progreso" que esperaban. "La rueda no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada, hemos sufrido mucho con ese neumático. Todo el año, siempre que hemos salido con ruedas duras en el primer 'stint', nos ha ido mal, y hoy nos ha vuelto a pasar", indicó.

"Es algo que con nuestro coche no sé por qué nos pasa, no podemos hacer lo que hacen los demás y hay que analizar por qué, pero, sinceramente, una vez que hemos perdido ahí el primer 'stint', luego ya no había mucho por lo que luchar", añadió.

??? Carlos Sainz y una carrera con todo en contra



El madrileño insistió en que toda su estrategia se basaba en la aparición de un coche de seguridad. "Una vez que el primer 'stint' no ha funcionado y estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción de acabar en los puntos era alcanzar un 'safety car'; nos hemos quedado a la deriva un poco a ver si salía ese 'safety car' que nos ayudaba y no ha sido así, está claro que no ha funcionado. Hemos intentado algo que no que no ha pasado, intentaba algo que era básicamente dárselo un poco a la suerte, pero donde ha salido todo mal ha sido en el primer 'stint'", subrayó.