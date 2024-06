Fernando Alonso domina los segundos libres

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha dominado este viernes los segundos Entrenamientos Libres del Gran Premio de Canadá, novena cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, tras una jornada condicionada por la lluvia caída sobre el Circuito Gilles Villeneuve.

"Everyone, Fernando is faster than you..." ?? Having the best time on slicks before the rain puts Alonso in P1, ahead of Russell and home hero Lance Stroll ?? #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/hQHmSMka64

El mítico 'Muro de los Campeones' no fue el principal problema de los pilotos, pues la predicción meteorológica auguraba esa lluvia en el cielo de Montreal.

El británico Lando Norris (McLaren), merced a una última vuelta con neumáticos de seco, había sido el más rápido en los Libres 1, desarrollados casi por completo con la pista mojada a causa de una granizada en los instantes previos a su arranque.

De modo anecdótico por ese cambio de paradigma, el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc habían terminado con sus coches de Ferrari, respectivamente, en la segunda y la tercera posición. Varias cosas iban a modificarse de cara a los Libres 2, cuya hora de duración empezó sin que se declarase la carrera explícitamente sobre mojado.

En los primeros minutos de incertidumbre, Leclerc salió al circuito con neumáticos intermedios verdes, pero la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) interpretó esa acción de Ferrari como una irregularidad y avisó de que investigaría lo sucedido al acabar el día.

It was dry, until it wasn't ??



Here's the order at the end of FP2, based on slick-shod times from the first half of the session ??#F1#CanadianGPpic.twitter.com/rFXSt7knp0