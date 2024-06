Fede Valverde y su enfado con Ancelotti por cambiarle de posición

Fede Valverde ha concedido una entrevista a 'La Quinta Tribuna' de AUF TV en la que habla de su papel en el Real Madrid y revela cómo es su relación con Carlo Ancelotti y lo que en un primer momento le costó cambiar su posición hacia la banda derecha.

"He aprendido a valorar mucho el jugar donde sea con tal de jugar. Cuando empecé mi etapa con Ancelotti tuve ese enojo de... ¿por qué tengo que cambiar de posición? Pero luego aprendí a valorar lo que te pide el entrenador y a saber madurar en torno al juego y que si el entrenador te pide que colabores en otra posición, tienes que valorarlo, entenderlo y sacar el mayor fruto posible por el bien del equipo. Y viniendo de él, de Ancelotti... jugar en el Real Madrid no es fácil, tienes que agarrar y no soltar más esa oportunidad", se sincera el charrúa, concentrado con su selección para la disputa de la Copa América 2024.

Fede Valverde y la convivencia con compañeros y amigos de la Celeste.



Un Fede Valverde que acaba de ganar su segunda Liga de Campeones: "Es algo único, estoy muy orgulloso de estar logrando estas cosas junto a mi familia y las personas que están cerca desde que empecé a jugar al fútbol siendo un niño. Lo disfrutan mucho cuando ven a un familiar lograr cosas tan importantes. Cuesta asimilarlas en el momento pero mi familia me hace valorarlo".

La próxima temporada herederá el número 8 de su ídolo Toni Kroos. El centrocampista explica cómo era su relación con el alemán y lo que supondrá su salida del equipo: "Kroos va a tener siempre un respeto y un cariño muy importante dentro de mi familia. En la suya nos hicieron sentir parte de todo lo que él iba logrando, sobre todo cuando las cosas no estaban bien, con unas palabras me hacía sentir mejor. Un jugador así se extraña dentro y fuera de la cancha. Él siempre estaba con esa tranquilidad".