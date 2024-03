Fallece uno de los referentes del fútbol palestino víctima de un bombardeo sobre Gaza

Uno de los jugadores más icónicos que ha dado la región de Gaza ha fallecido este lunes, según informa Al-Jazeerah, después de que su casa fuese alcanzada por un ataque dirigido por Israel.

Mohammed Barakat ha muerto a los 39 años, y fue el primer futbolista gazatí en alcanzar los cien goles. Jugó en el Club de Fútbol Ahly Gaza y fue internacional absoluto con Palestina en tres ocasiones.

??Gaza's top scorer Mohammed Barakat, nicknamed “The legend of Khan Yunis”was killed in an Israeli airstrike on his house this morning.



He was known as #Gaza's first centurion of goals. Barakat had played for various clubs in the occupied West Bank & Al-Wehdat in Jordan. pic.twitter.com/dgm9RAWiuA