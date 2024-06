Fabián Ruiz, sobre el favoritismo de España: "Tenemos potencial para poder estar en la final"

El futbolista internacional español Fabián Ruiz ha invitado este miércoles "a que valoremos más lo que tenemos" en la 'Roja', y "no tanto lo de fuera", en la víspera de jugar contra la selección de Italia durante la segunda jornada del Grupo B en la Eurocopa masculina.

"Orgulloso de ser español, de llevar el nombre que llevo y solamente invito a que intentemos valorar un poco más lo que tenemos en España, que le demos importancia no solamente a los jugadores, sino a todo lo demás, que al final somos un país de los mejores y tenemos muchas cosas buenas", declaró Fabián en rueda de prensa desde Gelsenkirchen.

??? @FabianRP5: "Sabemos qué jugadores tiene Italia y lo bien que lo hace en estas fases finales. Por algo son los actuales campeones".



?? "Será un partido intenso y disputado. Los jugadores italianos son agresivos, tácticos y tienen mucha calidad". #VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/fQV389JElh — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 19, 2024

"Invito a que valoremos más lo que tenemos aquí, no tanto lo de fuera. Y que no estamos infravalorados como han dicho los demás, sino que creo que España nos da muchísimo apoyo. Cada vez que vamos a jugar a algún país, o como aquí en la Eurocopa, siempre tenemos gente apoyándonos y también eso lo valoramos mucho", dijo el centrocampista.

Tras un gran debut ante Croacia, hay gente que ve a la 'Roja' como posible campeona de esta EURO. "Para mí, para el resto de mis compañeros y para todo el país creo que sería algo muy bonito. Vamos a pelearlo para que ese 14 de julio intentemos o podamos levantar esa copa. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y al final del campeonato intentaremos estar ahí para levantar la copa, que para nosotros sería una cosa increíble e inolvidable", comentó al respecto.

"No sabría decirte si somos una de las favoritas o no. Nosotros no nos consideramos de las favoritas, lo único que es que confiamos mucho en nosotros y que sabemos que tenemos potencial para poder estar en la final. Vamos a dejarnos todos en el campo y vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso pase. Si llegamos a esa final, te podré decir que somos favorita. Pero ahora mismo creo que hay muchas selecciones muy buenas, que es muy difícil ganar un campeonato y ganar partidos, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para estar en esa final", insistió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??? @FabianRP5, jugador internacional: "Para mí, para mis compañeros y para todo el país sería muy bonito ser el primer país con cuatro @EURO2024".



?? "Vamos a pelear con todo para levantar la copa el próximo 14 de julio".#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/znouO3roT9 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 19, 2024

Luego habló sobre Lamine Yamal. "Todo el mundo sabemos lo gran futbolista que es a pesar de su edad, que tiene 16 años nada más aunque no lo aparente en el campo. Pero sí, creo que es uno de los grandos fuertes que tenemos. Es un jugador muy vertical, que es muy fuerte en el uno contra uno y sabemos de la importancia que tiene para nosotros. Esperemos que mañana pueda hacer un gran partido", auguró.

Igualmente advirtió que el seleccionador de la 'Azzurra' abogará por "tener el balón" al ser "un entrenador que le gusta tener mucho la posesión", algo que a juicio de Fabián "quizás en otras competiciones europeas Italia no se caracterizaba por eso".

Respecto al combinado español, también opinó. "El estilo es más o menos un similar, el de tener la pelota, España se caracteriza por eso y por los jugadores de calidad, de tener la posesión del balón. Pero es verdad que el míster nos insiste más en jugar un poco más vertical, en llegar rápido al campo contrario y, cuando estemos en zona de finalización, pues finalizar ya sea con tiro o con centro", admitió.