El éxtasis del padre de Endrick: "Dios bendijo a mi hijo desde arriba. Le señaló y dijo: 'eres tú'"

Douglas Ramos, padre del atacante Endrick y quien lo acompañó a Caracas para el Preolímpico de Venezuela, dijo que está emocionado por ver a su hijo anotando goles con la camisa de la selección brasileña y señaló que lo considera una persona escogida por Dios.



"Quiero agradecer a Dios por todo lo que viene ocurriendo en la vida de nuestra familia y principalmente en su vida. Es un muchacho bendecido. Dios lo miró desde arriba, lo señaló y dijo: 'eres tú, mi hijo'", afirmó el orgulloso padre en declaraciones citadas este miércoles en un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Brasil ganó a Bolivia con gol de Endrick

El delantero de 17 años, que fue campeón brasileño con el Palmeiras el año pasado y firmó un contrato que lo ata al Real Madrid a partir de julio próximo, fue el autor del gol con que Brasil se impuso por 1-0 a Bolivia el martes en su debut en el Preolímpico.

Emdrick celebra el gol marcado a Bolivia en el Preolímpico de Venezuela. CORDONPRESS



"Cuando Endrick adelantó el balón para correr en medio de los defensas, yo sabía que no lo alcanzarían. Y en el momento de la conclusión, el portero se creció y temí que Endrick intentase un golpecito con el empeine, pero tuvo frialdad y pateó por abajo. Ahí ya no había cómo perderlo", relató.



Ramos, que viajó a Venezuela como parte del equipo personal de apoyo del futbolista, asistió en una tribuna del estadio al partido y al gol de Endrick, el primero con la selección brasileña Sub'23 (anotó cinco en amistosos de la Sub'17 en 2022) de una promesa que ya ha sido convocada para la absoluta.



"Este es uno de los momentos que voy a guardar para el resto de la vida: ver a mi hijo jugar con la Amarelinha, sea en la absoluta o en la olímpica; y ver a Brasil vencer con un gol suyo, y que se lo mereció, no solo él sino todo el equipo", afirmó.



Ramos dijo que en una conversación que tuvo con Endrick antes del partido, el delantero le dijo que tiene mucha confianza en que Brasil conseguirá el título y el cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a que el ambiente entre los jugadores de la selección es de los mejores.