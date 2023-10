El exbético Sanabria escupe a Messi por la espalda y el argentino responde: "No sé ni quién es"

Argentina venció por 1-0 a Paraguay gracias a un gol de Otamendi en la tercera jornada de la clasificación sudamericana para el Mundial 2026. El partido estuvo marcado por un incidente entre Leo Messi y el delantero paraguayo Toni Sanabria, que escupió al capitán de la albiceleste por la espalda, aunque después en zona mixta lo negase. Messi, antes los medios, se refirió a lo ocurrido y dejó una frase para el recuerdo: "No se quién es el chico este".

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental... pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Todo ocurrió en el minuto 85 de partido cuando el delantero del Torino, tras un rifirrafe con Messi, escupió en dirección hacia el jugador del Inter de Miami que ni siquiera se dio cuenta. Rápidamente los futbolistas paraguayos acudieron al lugar para evitar que la cosa pasara a mayores. El árbitro, el brasileño Raphael Claus, tampoco se dio cuenta de nada.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", aseguró Messi a la prensa tras el partido.

"EN LA IMAGEN DE ATRÁS PARECE COMO QUE LO ESCUPO PERO NADA QUE VER"



Sanabria y su declaración sobre el cruce con Leo Messi en Argentina - Paraguay.



?? @AriSchvartzbardpic.twitter.com/VQ1RuOaF5d — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Toni Sanabria, al que Messi si conoce porque coincidió con él en el Barcelona cuando el paraguayo era canterano y tienen hasta una foto juntos, quiso restar hierro al incidente y desmintió haber escupido a su excompañero: "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente".





El paraguayo llegó en junio de 2009 a la cantera del Barcelona, llegando a debutar con el filial blaugana en 2013 en edad juvenil antes de ser traspasado a la Roma por 4'5 millones de euros. El delantero ha militado también en el Sporting de Gijón, el Betis, el Genoa y el Sassuolo.