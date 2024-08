La etapa de Mourinho en Turquía arranca con un batacazo: "No me dijeron que fuera una necesidad"

José Mourinho se pegó su primer batacazo desde su llegada al Fenerbahce, incapaz de remontar al Lille un 2-1 en contra y eliminado de la Liga de Campeones de fútbol en la tercera ronda de clasificación después de firmasen un empate (1-1) en la prórroga que cerró todas las opciones del conjunto turco.

El Fenerbahce apostó fuerte por Mourinho para lograr un registro que no conseguía desde la temporada 2008/09, la última en la que disputó la fase de grupos de la Liga de Campeones. El técnico portugués, acostumbrado a tocar la cumbre en cualquier competición europea en casi todos sus clubes, parecía el hombre indicado para devolver a la primera línea al cuadro otomano.

De hecho, venía de tres temporadas en la Roma en las que consiguió ganar una Conference League y en las que alcanzó un subcampeonato en la Europa League. Sin embargo, Mourinho, pese a las expectativas que la afición del Fenerbahce depositó sobre su figura, desinfló el globo en los prolegómenos de un duelo que se antojaba clave para su club. "El Fenerbahce nunca me dijo que jugar la 'Champions' fuera una necesidad", avisó.

Frente a un rival enrabietado, el Lille aguantó como pudo las embestidas del Fenerbahce, que este verano se ha gastado 48 millones de euros para incorporar, entre otros, a nombres como En-Nesyri, Söyüncü, Saint-Maximin, Krunic, Aydin o Tosun.

El Fenerbahce logró su objetivo. Consiguió alargar el partido con una afición enloquecida que olía la sangre y que alcanzó su éxtasis con la expulsión por roja directa de Aïssa Mandi. Con uno más durante casi toda la segunda parte de la prórroga, Mourinho y sus jugadores tenían opciones. Sin embargo, una mano de Alexander Djiku revisada desde el VAR, dio paso a un penalti que no falló Jonathan David

