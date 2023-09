La estrella del Nápoles quiere denunciar al club por burlarse de él en TikTok

El Nápoles ha pasado del cielo al infierno en solo unos meses. Después de conquistar el histórico tercer Scudetto, el conjunto partenopeo vive un incendio constante que comenzó con la salida de Spalletti, el técnico milagro, siguió con el bajo nivel de georgiano Kvaratskhelia y ahora vive un nuevo capítulo.

Y es que el nigeriano Victor Osimhen, gran estrellas del equipo, quiere emprender acciones legales contra su propio club por la publicación de unos vídeos en la red social TikTok sobre su fallo ante el Bolonia desde los once metros en la pasada jornada y otro en el que presuntamente se le compara con un coco.

Justo en el día en el que el presidente del Nápoles, el italiano Aurelio de Laurentiis, fue inscrito en el registro de sospechosos de la Fiscalía de Roma, acusado de un delito de "falsedad contable" y "declaración fraudulenta", por su implicación en unas presuntas plusvalías ficticias en el fichaje de Osimhen desde el Lille francés, el ariete sumó más leña al fuego con la posibilidad de emprender acciones legales contra el club por ambos vídeos publicados en TikTok.

"Lo ocurrido hoy en el perfil oficial del Nápoles en la plataforma TikTok no es de recibo. Un vídeo burlándose de Víctor se hizo público primero y luego, aunque tardíamente, se eliminó. Un hecho grave que provoca daños gravísimos al jugador y se suma al trato que está recibiendo en el último periodo entre juicios mediáticos y noticias falsas. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y cualquier iniciativa útil para proteger a Victor", explicó Roberto Calenda, su representante, en la plataforma 'X'.

Habría además, otro supuesto vídeo borrado por el club y que solo estuvo subido unos segundos en el que se compara el peinado de Osimhen con un coco... pero su agente no hace referencia a él y no se ha podido comprobar su veracidad.

Osimhen se ve envuelto de esta manera en el centro del huracán por el que transita el Nápoles. No solo es protagonista en las posibles plusvalías ficticias -aunque la justicia deportiva ya ha archivado esta investigación- y en el reciente tema del TikTok, porque también dejó el domingo una de las imágenes de la jornada al enfrentarse a su entrenador, el francés Rudi García, por haberle cambiado a falta de pocos minutos y con empate en el marcador tras su fallo en el penalti.

?? Another deleted Napoli TikTok taking the piss out of Victor Osimhen. ??



(?? @EduardoHagn)



pic.twitter.com/cKhz1RPdQT