La estrella del Alcorcón se graba conduciendo a 188 km/h y lo sube a Instagram

No está siendo la mejor temporada del Alcorcón. En su regreso a la categoría de plata del fútbol español el conjunto alfarero es antepenúltimo con 29 puntos tras 28 jornadas disputadas y se encuentra a dos puntos de la salvación que marca con 31 el Cartagena. Y eso que desde la llegada de Mehdi Nafti al banquillo han mejorado llegando incluso a salir de los puestos de abajo.

A un equipo en una situación complicada las noticias extradeportivas no le ayudan en absoluto por eso no ha sentado nada bien ni en el club ni en la afición la polémica con su gran estrella el delantero portugués nacido en Brasil, Dyego Sousa, que se ha grabado y ha subido a Instagram un vídeo cometiendo una infracción de tráfico.

Dyego Sousa, cuando te pedimos que corras es en el campo (cosa que aún no has hecho con la camiseta del Alkor) y no con tu coche grabándolo, payaso.@AD_Alcorcon echad a este perro. pic.twitter.com/LYcs1xgh4v