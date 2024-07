Esteban Ocon se marcha a Haas

La escudería estadounidense Haas anunció este jueves el fichaje del francés Esteban Ocon en un contrato "multianual" que no especifica los años, pero que se iniciará la próxima temporada de Formula Uno, informó Haas en un comunicado.

Ocon, ahora mismo piloto de Alpine, compartirá equipo con el piloto británico y debutante Oliver Bearman, quien disputará sus primeras carreras en la Formula Uno con el francés, de 27 años y que se convertirá en el primer ganador de un Gran Premio que pilota para el equipo estadounidense desde su debut en la Formula Uno en 2016.

Welcoming Esteban Ocon to the team from next season! ??????



The Formula One race winner has signed a multi-year contract and becomes the first grand prix race winner to drive for the team since our F1 debut in 2016.#HaasF1