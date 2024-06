El estado de Pedro Rocha, presidente de la Federación: "Súper tranquilo estoy"

Pedro Rocha sigue cumpliendo con su agenda como presidente de la RFEF con un máxima tranquilidad.

Antonio Ruiz le preguntó este domingo a Pedro Rocha en el palco del RheinEnergieStadion de Colonia que "de lo demás, al margen del fútbol, ¿se encuentra tranquilo?", a lo que el presidente respondió de forma lenta que se encuentra: "Súper tranquilo estoy".

Todo lo que no tiene que ver con lo meramente deportivo hace alusión a una propuesta que pesa sobre Rocha del TAD, que pide seis años de inhabilitación para el máximo dirigente de la entidad.

Pedro Rocha podría ser inhabilitado durante seis años por el TAD. Cordon Press.





El TAD considera que Rocha se extralimitó en sus funciones y ha propuesto una sanción que ahora debería ratificar el CSD y que le impediría ocupar cualquier cargo en una federación deportiva durante los próximos seis años.

"Vamos a ir a por la cuarta Eurocopa"

La breve charla entre Antonio Ruiz y Pedro Rocha en Tiempo de Juego se produjo apenas quince minutos antes del comienzo del partido de octavos de final entre España y Georgia en la Eurocopa 2024.

Rocha, que se desplazó al estadio en el autobús del equipo, se mostró plenamente confiado en la Selección: "Hay que confiar en el grupo que tenemos, hace tiempo que no jugábamos como hasta ahora, y tenemos mucha seguridad con el balón", comentó, antes de dejar rubricado un mensaje potente: "Estoy seguro de que vamos a ganar, tenemos un equipo muy metido, y vamos a por la cuarta".

El seleccionador Luis de la Fuente ya dejó claro que los problemas extradeportivos que afectan a Pedro Rocha no influyen en la dinámica deportiva de la Selección española durante su estancia en Alemania: "Pensamos sólo en fútbol y todo lo que sucede fuera de nuestro ambiente, de nuestra burbuja, ni lo podemos controlar ni nos afecta para nada. Con la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de representar a un país, como para estar pendientes de otras cosas que no sean lo futbolístico. No podemos permitirnos ese lujo ahora mismo", declaraba el seleccionador hace unos días.