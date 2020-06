El espontáneo del Mallorca-Barça, en COPE: "Ha sido una experiencia guapa"

El partido entre el Mallorca y el Barcelona dejó una de las imágenes más surrealistas de esta temporada. La de un espontáneo saltando al césped en un partido a puerta cerrada. Manolo Oliveros, tras finalizar el encuentro, habló con él, en Tiempo de Juego:



"Mi sueño es tener una foto con Messi. Saqué una foto que no se veía muy bien, pero la policía me la hizo eliminar. He subido a una valla de dos metros y salté. Llegué en el minuto 40, quería la foto con Messi, pero al final no me he llevado nada", explicó.



"Estaba gritando: 'Messi, la foto, Messi, la foto'. Lo tenía planeado antes del coronavirus. Ha sido una experiencia guapa. Me ha fallado el plan un poco por los nervios", indicó.





