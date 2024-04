La 'espinita clavada' de Garbiñe Muguruza tras anunciar su retirada del tenis: "Nunca cuajó"

Garbiñe Muguruza anunció este pasado sábado su retirada del tenis. La ya exjugadora ha colgado la raqueta a los 30 años y lo hace con diez títulos WTA a sus espaldas, entre ellos Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017).

La española, que fue número uno del mundo, llevaba sin disputar un partido desde enero de 2023.

Adiós a una número uno del mundo

Garbiñe Muguruza ha puesto fin a su carrera tras diez años notorios, en los que devolvió al tenis femenino español a lo más alto. La tenista debutó en el circuito de la WTA en 2012 con un impresionante debut en Miami, torneo en el que consiguió eliminar a dos cabezas de serie para llegar a los octavos de final.

Su segundo año como profesional, 2013, estuvo marcado por una lesión de tobillo que la lastró. Pero en 2014 ganó su primer título y alcanzó los cuartos de final de Roland Garros, dónde sorprendió venciendo a Serena Williams. Esa victoria de Garbiñe sobre la estadounidense sería la primera de cuatro. Aunque antes tuvo que perder una final de Wimbledon en 2015.

Muguruza tocaría la gloria en 2016 y 2017 conquistando dos 'Grand Slam'. Primero tocó la cima del tenis ganando Roland Garros en una gran revancha contra Serana Williams. Y, posteriormente, se alzó hasta el número uno de la WTA tras ganar Wimbledon.

Pero tan rápido como alcanzó la gloria volvió a caer. La tenista española vivió una etapa complicada llena de lesiones y eliminaciones tempranas. Sin embargo, en 2020 consiguió resurgir y alcanzó la final del Open de Australia. Muguruza siguió en 2021 con su escalada particular, levantó tres títulos y cerró el año poniendo el gran broche final a su carrera conquistando las Finales WTA.

Tras ello volvieron las lesiones y las eliminaciones tempranas que finalmente han llevado a Garbiñe Muguruza a colgar la raqueta.

La entrevista de Garbiñe Muguruza en Tiempo de Juego

Garbiñe Muguruza ha anunciado este sábado su retirada del tenis y ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego para explicar su decisión. "Estaba feliz de poder pasar página", empezó comentando a José Luis Corrochano.

Y añadía: "Es un momento difícil sentarse delante de tanta gente y comunicar esta decisión. Ha sido un sentimiento extraño y todavía me siento algo extraña. Aunque también tengo cierto alivio".

Centercourt Wimbledon Finale der Damen Garbine Muguruza,Spain

La ya extenista ganó Roland Garros en 2016 y conquistó la hierba de Wimbledon en 2017, pero ha reconocido que le quedó "alguna espinita". "Tengo muy buenos recuerdos de muchos torneos. Wimbledon es muy especial y ganar allí marcó mi carrera. Me hubiese encantado ganar aquella final del Open de Australia, el US Open o hacer mejores actuaciones en Madrid porque nunca terminó de cuajar la cosa", aseguró.

Muguruza, que no juega desde el año 2023, afirmó que solo volverá a coger la raqueta para "pasarlo bien". "Quiero vivir la vida con tranquilidad y estar con los míos. Me encantaría hacer cosas relacionadas con la comunicación, no desapareceré", comentaba sobre su futuro.

"A lo largo de mi carrera he llorado mucho de alegría y de tristeza, pero durante este último año no he llorado nada", confesó Garbiñe para concluir.

