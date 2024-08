Escándalo en Cincinnati: El error del año que ha hecho enfadar a todo el circuito

Esta semana se está disputando en los Estados Unidos el Másters 1.000 de Cincinnati. Un torneo que está dejando imágenes muy polémicas y muy comentadas en las redes sociales. Una de ellas fue el enfado de Carlos Alcaraz, que acabó destrozando su raqueta en mitad del tercer set de su partido ante el galo Monfils.

La otra se produjo durante el choque de octavos de final entre el británico Jack Draper y el canadiense Auger-Aliassime donde el juez de silla, Greg Allensworth, cometió un gravísimo error que ha derivado en un escándalo. Con punto de partido para Draper, este realizó un saque abierto que Aliassime restó como pudo, la volea del europeo en la red botó en su campo antes de pasar al lado contrario de la pista.

La criticada imagen de Alcaraz en el peor partido de su carrera: Nadal nunca lo hizo El murciano pagó su frustración en Cincinnati con su raqueta que reventó contra el suelo. Algo que hemos visto a hacer a Djokovic e incluso Federer, pero nunca a Rafa Nadal. 17 ago 2024 - 10:09

El punto debería haber sido pafra el canadiense que ya estaba emprendiendo el camino hacia el lado contrario de la pista para seguir restando porque había forzado el deuce, pero el juez de silla señaló "juego, set y partido para Draper" ante la mirada atónita de todos los presentes. El británico se ofreció a repetir el punto si se dictaminaba mediante imágenes que había algo ilegal.

Mientras su rival no daba crédito a lo que pasaba: "Es horrible lo que acabas de hacer. ¿No has visto la bola botar en el suelo?", le decía un enfadadísimo Aliassime a un Allensworth al que espetaba "te vas a ir ahora, y esto va a estar en todas partes, es ridículo", reprochó el canadiense que también tuvo para Draper.

"Te entiendo, es punto de partido y no tienes por qué ser tú el que lo diga, sino él, pero si esto fuese un entrenamiento... Has jugado lo suficiente para saber dónde va la bola cuando la golpeas", le decía Aliassime que llegó a llamar al supervisor del torneo. Allensworth se mantuvo en sus trece y dio ganador del partido al británico que ni celebró ante el público la victoria consciente de lo que se venía encima ya que no admitió que había hecho trampas y solo estaba dispuesto a repetir el punto si en alguna repetición se veía claramente lo que señalaba el canadiense.